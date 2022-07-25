https://arabic.sputniknews.com/20220725/نصر-الله-يحذر-من-حرب-كبيرة-قد-تشمل-دول-ويكشف-عن-وجود-مسيرات-غير-مسبوقة-بحوزة-حزب-الله-1065567965.html
نصر الله يحذر من حرب كبيرة قد تشمل دول ويكشف عن وجود مسيرات "غير مسبوقة" بحوزة "حزب الله"
نصر الله يحذر من حرب كبيرة قد تشمل دول ويكشف عن وجود مسيرات "غير مسبوقة" بحوزة "حزب الله"
كشف الأمين العام حزب الله، حسن نصر الله، لأول مرة، عن "وجود نوع من المسيّرات بحوزة الحزب يمكنه أن يذهب ويعود من دون أن يسقطه العدو". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T21:42+0000
2022-07-25T21:42+0000
2022-07-25T21:42+0000
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وقال نصر الله، في "حوار الأربعين" مع قناة الميادين، إنه "لطالما دخلت مسيّراتنا فلسطين المحتلة وعادت عشرات المرات، خلال السنوات الماضية، من دون أن يسقطها العدو الإسرائيلي"، مضيفاً أنه "اتفقنا في حزب الله على إرسال النوع الثاني من المسيرات، والذي يمكن أن يسقطه العدو بهدف إحداث الأثر المطلوب".وعن إعلان المقاومة الإسلامية، مؤخرا، إطلاق 3 مسيّرات غير مسلحة في اتجاه حقل "كاريش"، ضمن مهمّات استطلاعية، قال نصر الله "أجبرنا الإسرائيلي على إطلاق نار من الجو والبحر، ردا على المسيّرات، وأوقعناه في الفخ".وأشار أمين عام حزب الله، إلى أن "نشوب أي مواجهة بين لبنان وإسرائيل لن تقتصر على الطرفين وأن نسبة احتمالية دخول قوى أخرى بالصراع مرتفعة"، قائلا: "إذا وقعت الحرب ليس معلوما أن تبقى بين لبنان وإسرائيل ودخول قوى أخرى فيها احتمال وارد وقوي جدا".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اتهم "حزب الله"، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، موضحا أن "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/نصر-الله-لا-يوجد-هدف-إسرائيلي-لا-تطاله-صواريخ-المقاومة-1065565426.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
نصر الله يحذر من حرب كبيرة قد تشمل دول ويكشف عن وجود مسيرات "غير مسبوقة" بحوزة "حزب الله"
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كشف الأمين العام حزب الله، حسن نصر الله، لأول مرة، عن "وجود نوع من المسيّرات بحوزة الحزب يمكنه أن يذهب ويعود من دون أن يسقطه العدو".
وقال نصر الله، في "حوار الأربعين" مع قناة
الميادين، إنه "لطالما دخلت مسيّراتنا فلسطين المحتلة وعادت عشرات المرات، خلال السنوات الماضية، من دون أن يسقطها العدو الإسرائيلي"، مضيفاً أنه "اتفقنا في حزب الله على إرسال النوع الثاني من المسيرات، والذي يمكن أن يسقطه العدو بهدف إحداث الأثر المطلوب".
وعن إعلان المقاومة الإسلامية، مؤخرا، إطلاق 3 مسيّرات غير مسلحة
في اتجاه حقل "كاريش"، ضمن مهمّات استطلاعية، قال نصر الله "أجبرنا الإسرائيلي على إطلاق نار من الجو والبحر، ردا على المسيّرات، وأوقعناه في الفخ".
وأشار أمين عام حزب الله، إلى أن "نشوب أي مواجهة بين لبنان وإسرائيل لن تقتصر على الطرفين وأن نسبة احتمالية دخول قوى أخرى بالصراع مرتفعة"، قائلا: "إذا وقعت الحرب ليس معلوما أن تبقى بين لبنان وإسرائيل ودخول قوى أخرى فيها احتمال وارد وقوي جدا".
وأضاف: "إذا ذهبت الأمور إلى الحرب فيجب أن يثق اللبنانيون بالمقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على العدو"، متابعا: "يجب أن يثق شعبنا أن لدى المقاومة ما يكفي من القدرات البشرية والعسكرية والمادية كي تخضع إسرائيل لإرادة لبنان".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اتهم "حزب الله"، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية
مع بلاده، موضحا أن "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد".