https://arabic.sputniknews.com/20220725/هجوم-صاروخي-يستهدف-حقل-كورمور-للغاز-في-محافظة-السليمانية-شمالي-العراق-1065565029.html
هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق
هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق
وقع هجوم صاروخي، مساء اليوم الاثنين، استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T18:59+0000
2022-07-25T18:59+0000
2022-07-25T18:59+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد- سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك"، "بوقوع هجوم صاروخي استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق".وقال المصدر إن "حقل كورمور الغازي في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض لهجوم بصاروخين“، مضيفا أنه "لا توجد معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية، "مقتل جندي تركي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لعناصر انفصالية، في منطقة عملية “المخلب” العسكرية شمالي العراق".جاء كل ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/مقتل-5-من-القوات-التركية-في-هجوم-لـحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065564719.html
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أخبار العراق اليوم
هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق
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وقع هجوم صاروخي، مساء اليوم الاثنين، استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق.
بغداد- سبوتنيك
. وأفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك"، "بوقوع هجوم صاروخي استهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق".
وقال المصدر إن "حقل كورمور الغازي في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض لهجوم بصاروخين“، مضيفا أنه "لا توجد معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية، "مقتل جندي تركي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لعناصر انفصالية، في منطقة عملية “المخلب” العسكرية شمالي العراق".
جاء كل ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 8 أشخاص
وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة
لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.
من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.
وأكدت الخارجية التركية
أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.