https://arabic.sputniknews.com/20220725/هل-يسبب-أكل-الفواكه-على-معدة-فارغة-السرطان؟-1065512609.html

هل يسبب أكل الفواكه على معدة فارغة السرطان؟

هل يسبب أكل الفواكه على معدة فارغة السرطان؟

سمعت مؤخرًا نبأ تناول شخص ما تفاحة على معدة فارغة وشعر بالمرض فجأة. قال الأطباء إنه أصيب بقرحة في المعدة بسبب ارتفاع حموضة التفاح، وقد يتطور في المستقبل إلى... 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T06:00+0000

2022-07-25T06:00+0000

2022-07-25T06:00+0000

علوم

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هناك الكثير من الشائعات المماثلة على الإنترنت، ويعتقد الكثيرون أن تناول الفاكهة صحي، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك في الصباح، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تطور مشاكل الجهاز الهضمي.من الناحية الطبية ماذا تعني عبارة "على معدة فارغة"؟قبل تحديد هذا المفهوم، نحتاج إلى معرفة سعة المعدة. في الشخص العادي يكون حجم المعدة الفارغة حوالي 50 مللتر، لكن بعد الأكل قد تصل سعة المعدة إلى 1500-2000 مللتر.أكد جو تسون، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الداخلي الثاني بجامعة قوانغتشو الطبية، أن "المعدة الفارغة" تحدث بالفعل عندما "تفرغ" المعدة. إفراغ المعدة هو العملية التي يدخل بها الطعام إلى الاثني عشر من المعدة. كقاعدة عامة، بعد الأكل يستغرق الأمر 4-6 ساعات للهضم، ويحدث التفريغ بعد هذه الفترة. يشير فحص المعدة الفارغة في الطب بشكل عام إلى التوقف عن الأكل لمدة 8 ساعات على الأقل، ويفضل أن يكون من 12 إلى 14 ساعة. في الحياة اليومية، لا نتوقف عن الأكل في كثير من الأحيان لمدة 12 ساعة، حسب صحيفة "سينا".لذلك كثيرا ما نسمع أن تناول الفاكهة على معدة فارغة مضر للمعدة. هل هناك أي أساس علمي لهذا؟هل تناول الفاكهة على معدة فارغة مضر حقًا للمعدة، ويسبب قرحة المعدة، ويمكن أن يسبب سرطان المعدة؟هذا البيان غير علمي. أشار فان زونغ، الأستاذ المساعد في التغذية وسلامة الغذاء، كلية علوم الأغذية، جامعة الزراعة الصينية، إلى أن قيمة الرقم الهيدروجيني للأحماض العضوية في الفاكهة تتراوح عادة بين 3 و 5، في حين أن الرقم الهيدروجيني لحمض المعدة البشرية عادة ما يكون أقل من 2. عند المقارنة بين الحموضة، يصبح من الواضح أن حمض المعدة لدينا أكثر حمضية. بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فإن الحمض العضوي الموجود في الفاكهة لا يكفي لتحفيز المعدة، ولكن يمكن أن يكون له تأثير مُعادل ومُخفف.ومع ذلك، يجب على أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي الانتباه إلى ذلك، حيث أن لديهم التهابًا وجروحًا في الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي، وبالتالي فإن البروتياز والتانين في الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم ويسبب مشاكل إضافية في الجهاز الهضمي.إلى جانب الفواكه، هناك من يعتقد أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي لا ينبغي تناولها على معدة فارغة. دعونا نرى ما إذا كان هناك أيضًا أساس علمي لهذا!الخرافة الأولى: لا يمكنك شرب الحليب على معدة فارغة؟تقول الشائعات أن شرب الحليب على معدة فارغة يمكن أن يسبب الإسهال، مما يؤدي إلى تسرب العناصر الغذائية في الحليب. هل هذا صحيح؟في الواقع، يصاب بعض الأشخاص بالإسهال عندما يشربون الحليب على معدة فارغة لأنهم لا يتحملون اللاكتوز. تظهر "الدراسة الوطنية لعدم تحمل اللاكتوز" أن حوالي 310 ملايين شخص في الصين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وأن ما يقرب من 350 مليون شخص يعانون من أعراضه. عند هؤلاء الأشخاص، عندما يدخل اللاكتوز الأمعاء، فإنه يسبب انتفاخ البطن، وتشنجات، وحتى الإسهال وآلام في البطن. يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تجنب شرب الحليب على معدة فارغة أو تناول بعض الأطعمة النشوية قبل شرب الحليب.الخرافة الثانية: لا يمكنك تناول الأطعمة عالية السكر على معدة فارغة؟هناك أيضًا شائعات على الإنترنت مفادها أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر على معدة فارغة لن يؤدي فقط إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة، ولكن يمكن أيضًا أن يسبب أمراض العين. هل هذا الادعاء حقا صحيح؟بالنسبة للأشخاص الذين يتحكمون في نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي، فإن السكريات، سواء تم تناولها على معدة فارغة أم لا، يتم تفكيكها ومعالجتها بشكل طبيعي، ولن تكون هناك مشاكل كبيرة. ومع ذلك، يجب على مرضى السكر توخي الحذر بشأن تناول بعض الفواكه الغنية بالسكر والأطعمة الأخرى على معدة فارغة لتجنب ارتفاع الجلوكوز.بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فإن تناول الأطعمة المذكورة أعلاه على معدة فارغة لن يضر في العادة. ومع ذلك، هناك بالفعل أطعمة لا ينبغي أن تؤكل على معدة فارغة.لا ينصح حقًا بتناول هذه المنتجات على معدة فارغة.- الكحولنُشرت دراسة في المجلة الدولية للسرطان تضمنت بيانات عن بالغين متوسط ​​أعمارهم من 30 إلى 79 عامًا من عشر مناطق مختلفة في الصين، أي مجموعة من 510 آلاف شخص. بعد 10 سنوات من المتابعة، وجد أن استهلاك الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، وسرطان الكبد، وسرطان الفم، وأنواع أخرى من السرطان. وشرب الكحول على معدة فارغة مرتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، والذي يعتقد الباحثون أنه يرتبط بالامتصاص السريع للكحول في الدم عندما تكون المعدة فارغة.- الطعام الحارتناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة، مثل الثوم النيء أو البصل أو الأطعمة الحارة، يمكن أن يحفز بشكل مباشر بطانة المعدة ويتلفها، مما يؤدي بدوره إلى آثار جانبية مثل آلام البطن وتشنجاتها.- المشروبات الباردةشرب المشروبات الباردة على معدة فارغة سيسبب الكثير من التهيج في الجهاز الهضمي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والذي سيؤدي بعد ذلك إلى آلام في البطن وإسهال وأعراض أخرى غير سارة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

علوم