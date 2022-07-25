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https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزيرة-الثقافة-البريطانية-تنتقد-ريشي-سوناك-لارتدائه-ملابس-باهظة-الثمن-1065562120.html
وزيرة الثقافة البريطانية تنتقد ريشي سوناك لارتدائه ملابس باهظة الثمن
وزيرة الثقافة البريطانية تنتقد ريشي سوناك لارتدائه ملابس باهظة الثمن
وجهت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية نادين دوريس، انتقادات لمرشح رئاسة الوزراء ريشي سوناك لارتدائه أحذية وملابس باهظة الثمن على خلفية منافسته ليز... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:46+0000
2022-07-25T16:46+0000
العالم العربي
نائب بريطاني
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وكتبت دوريس على موقع "تويتر" الخاص بها، داعمةً تروس في السباق الانتخابي، "ستقوم ليز تروس بجولة في البلاد مرتدية أقراط Claire Accessories بنحو 4.50 جنيه إسترليني. في نفس الوقت... زار ريشي (Sunak) تيسايد مرتديًا حذاء Prada بقيمة 450 جنيهًا إسترلينيًا وبذلة مخصصة بقيمة 3500 جنيه إسترليني استعدادًا للاقتراع النهائي".وجرت يوم الأربعاء، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في بريطانيا لانتخاب زعيم الحزب، الذي سيصبح أيضًا رئيسًا للوزراء في البلاد. وبحسب نتائجها، وصل اثنان من المرشحين إلى المباراة النهائية في السباق الانتخابي - وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.يعتبر وزير المالية السابق ريشي سوناك أغنى عضو في مجلس العموم (مجلس النواب في برلمان المملكة المتحدة). قبل دخول السياسة، عمل في أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، Goldman Sachs. وهو متزوج من أكشاتا مورثي، ابنة أحد أنجح رواد الأعمال في الهند. وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، فإن ثروتهم تبلغ نحو 730 مليون جنيه.
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العالم العربي, نائب بريطاني

وزيرة الثقافة البريطانية تنتقد ريشي سوناك لارتدائه ملابس باهظة الثمن

16:46 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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وجهت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية نادين دوريس، انتقادات لمرشح رئاسة الوزراء ريشي سوناك لارتدائه أحذية وملابس باهظة الثمن على خلفية منافسته ليز تروس "بأقراط مقابل 4.5 جنيهات".
وكتبت دوريس على موقع "تويتر" الخاص بها، داعمةً تروس في السباق الانتخابي، "ستقوم ليز تروس بجولة في البلاد مرتدية أقراط Claire Accessories بنحو 4.50 جنيه إسترليني. في نفس الوقت... زار ريشي (Sunak) تيسايد مرتديًا حذاء Prada بقيمة 450 جنيهًا إسترلينيًا وبذلة مخصصة بقيمة 3500 جنيه إسترليني استعدادًا للاقتراع النهائي".
وجرت يوم الأربعاء، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في بريطانيا لانتخاب زعيم الحزب، الذي سيصبح أيضًا رئيسًا للوزراء في البلاد. وبحسب نتائجها، وصل اثنان من المرشحين إلى المباراة النهائية في السباق الانتخابي - وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.
يعتبر وزير المالية السابق ريشي سوناك أغنى عضو في مجلس العموم (مجلس النواب في برلمان المملكة المتحدة). قبل دخول السياسة، عمل في أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، Goldman Sachs. وهو متزوج من أكشاتا مورثي، ابنة أحد أنجح رواد الأعمال في الهند. وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، فإن ثروتهم تبلغ نحو 730 مليون جنيه.
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