https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزير-أوكراني-أول-شحنة-حبوب-ستغادر-البلاد-هذا-الأسبوع-1065537410.html

وزير أوكراني: أول شحنة حبوب ستغادر البلاد هذا الأسبوع

وزير أوكراني: أول شحنة حبوب ستغادر البلاد هذا الأسبوع

توقع ألكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية الأوكراني، اليوم الاثنين، مغادرة أولى شحنات الحبوب للموانئ الأوكرانية، "هذا الأسبوع"، وذلك بموجب الاتفاق الذي توسطت... 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T12:53+0000

2022-07-25T12:53+0000

2022-07-25T12:53+0000

أخبار أوكرانيا

حبوب

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جاءت تصريحات كوبراكوف الذي ترأس الوفد الأوكراني في محادثات الحبوب بتركيا خلال مؤتمر صحفي، بحسب "فرانس برس".وقال الوزير الأوكراني: "نتوقع أن يبدأ تفعيل الاتفاق خلال الأيام القادمة"، مضيفا "نستعد لبدء كل شيء هذا الأسبوع".كما سلط الضوء على أهمية الأمن لإتمام عمليات تسليم شحنات الحبوب، بقوله: "موقفنا بسيط للغاية. وقعنا اتفاقية مع الأمم المتحدة وتركيا. إذا كانت الأطراف تضمن الأمن سيتم تفعيل الاتفاقية. إذا لم تضمن لن نفعل".ووقعت أوكرانيا وروسيا، يوم الجمعة في اسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من روسيا، ومن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

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أخبار أوكرانيا, حبوب