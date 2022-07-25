https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزير-الشؤون-الاجتماعية-استمرار-إضراب-القطاع-العام-أحدث-شللا-عاما-في-الدولة-اللبنانية--1065518787.html

وزير الشؤون الاجتماعية: استمرار إضراب القطاع العام أحدث شللا عاما في الدولة اللبنانية

وزير الشؤون الاجتماعية: استمرار إضراب القطاع العام أحدث شللا عاما في الدولة اللبنانية

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور الحجار، أن استمرار إضراب القطاع العام أحدث شللاً عاماً في الدولة اللبنانية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T08:56+0000

2022-07-25T08:56+0000

2022-07-25T08:56+0000

لبنان

اقتصاد

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وقال الحجار في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "نحن اليوم في حالة شلل كلي، لأن المرفأ العام يسيره القطاع العام، ولا يوجد ولا أي وزارة تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد حضور للموظفين في الوزارات خاصة الوزارات التي يحتاجها الناس".وأوضح أن "الإضراب له تأثير على خدمات وتصريف أعمال المواطن وبنفس الوقت له تأثير على الوضع العام"، مضيفاً أن "الحلول لدي إن كان من جهة اللجنة المالية التي عرضت حلولا خلال الأيام الماضية، وبنفس الوقت هناك مشاورات مع الرابطة وبقي الحوار حتى مساء أمس لساعات متأخرة ولكن ما زالت حتى اللحظة هناك اختلافات في الرأي وفي النظرة، اليوم كلجنة الاقتراح هو مؤقت والمعالجة مؤقتة إنما الرابطة تفكر بحلول دائمة".كما شدد على أن "المرحلة هي مرحلة توافق جزئي، وليست حلاً شاملاً، ولموظفي القطاع العام حقوق على الدولة بالتأكيد، وعلينا تأمين هذه الحقوق وعدم التمييز بين أي قطاع وقطاع آخر ولكن المشكلة اليوم هل نتوجه إلى الحل الدائم وهذا الحل يتطلب مزيد من الوقت والتشاور والحوار ويتطلب مشاركة كل الشرائح إن في الوزارة أو في مجلس النواب، أو نتوجه إلى الحل الجزئي الذي يكون لمدة شهران وخلال هذه المدة تنطلق عجلة المتابعة للأمور".ولفت الحجار إلى أنه "ليس بمصلحة القطاع العام أن يستمر بإضراب أفقه سلبي على القطاع العام، التفاوض أفضل وسيلة للوصول إلى حل، ومن مصلحة القطاع العام كما من مصلحة الحكومة الوصول معاً إلى نقطة إتفاق مرحلية يبنى عليها الاتفاق في المرحلة المستقبلية".ولفت الحجار إلى أن "عملية النقل كانت متحركة في المرحلة الماضية ويجب إيجاد الحل، والحل هو في الليونة والحوار وفي التفاوض، بدل النقل كان 8 آلاف ومن ثم 24 ألف ومن ثم 64 ومن ثم 95 ألف ليرة، إذا هو متحرك وهو غير كافي للنقل بالوضع الحالي الذي نحن فيه، ولكن ما هو الحل، هل الحل الاستمرار بالإضراب أم الحل بإيجاد حلول جزئية مرحلية للحصول على الغاية".هذا ويستمر إضراب موظفي القطاع العام في لبنان من دون أن تفضي الاتصالات والمفاوضات إلى حلول تمكن الموظفين من العودة إلى أعمالهم.وللأسبوع السادس على التوالي يسيطر الشلل على المؤسسات الحكومية في لبنان، وبحسب المسؤولين فإن الإضراب تسبب بخسائر مالية كبيرة جداً حتى الآن.

https://arabic.sputniknews.com/20220718/مع-دخوله-الشهر-الثاني-كيف-يؤثر-إضراب-موظفي-القطاع-العام-على-الاقتصاد-في-لبنان؟-1065259050.html

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لبنان, اقتصاد