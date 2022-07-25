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وزير العدل الإسرائيلي يتوجه إلى الرباط في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المغربي
وزير العدل الإسرائيلي يتوجه إلى الرباط في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المغربي
يبدأ وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى الرباط، بدعوة من نظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي، ومن المقرر أن يوقع الوزيران مذكرة تفاهم... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:56+0000
2022-07-25T10:56+0000
العالم
وزير العدل
إسرائيل
زيارة
أخبار المغرب اليوم
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن "وزير العدل جدعون ساعر في طريقه إلى عاصمة المغرب، الرباط، في زيارة رسمية، بصحبة زوجته، تلبية لدعوة نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي".وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب اتفاقات إبراهيم للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أمريكية في عام 2020.وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وزار المغرب في الفترة الأخيرة خمسة وزراء إسرائيليين هم وزراء الدفاع، والخارجية، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والصناعة، والداخلية.والأسبوع الماضي، استعرض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة هي الأولى من نوعها للمغرب، "فرص التعاون العسكري، سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية". بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يزور-قادة-عسكرية-بالمغرب-1065407818.html
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العالم, وزير العدل, إسرائيل, زيارة, أخبار المغرب اليوم

وزير العدل الإسرائيلي يتوجه إلى الرباط في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المغربي

10:56 GMT 25.07.2022
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الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
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يبدأ وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى الرباط، بدعوة من نظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي، ومن المقرر أن يوقع الوزيران مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن "وزير العدل جدعون ساعر في طريقه إلى عاصمة المغرب، الرباط، في زيارة رسمية، بصحبة زوجته، تلبية لدعوة نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي".

وأضافت: "سيوقع الوزيران على مذكرة تفاهم مشتركة في المجال القانوني".

وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب اتفاقات إبراهيم للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أمريكية في عام 2020.
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قادة عسكرية بالمغرب
21 يوليو, 21:59 GMT
وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وزار المغرب في الفترة الأخيرة خمسة وزراء إسرائيليين هم وزراء الدفاع، والخارجية، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والصناعة، والداخلية.
والأسبوع الماضي، استعرض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة هي الأولى من نوعها للمغرب، "فرص التعاون العسكري، سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية". بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
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