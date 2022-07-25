https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزير-دفاع-كوريا-الجنوبية-يلتقي-نظيره-الأمريكي-في-واشنطن-1065515616.html
وزير دفاع كوريا الجنوبية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن
وزير دفاع كوريا الجنوبية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع لي جونغ-سوب سيجري مباحثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن يوم 29 يوليو/ تموز في واشنطن بحضور... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:29+0000
2022-07-25T07:29+0000
2022-07-25T07:31+0000
العالم
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ومن المتوقع أن يقيم الوزيران الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، ويبحثان تعزيز الردع الموسع، لمتابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مباحثات القمة الكورية - الأمريكية في شهر مايو/ أيار الماضي، بحسب وكالة "يونهاب".وأضافت الوزارة أن الوزير سيشرح الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تعزيز التحالف الكوري والأمريكي من خلال إقامة مأدبة الغداء للقادة السابقين من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا، وعقد لقاءات مع مسؤولي المراكز الامريكية للبحوث والدراسات.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/بمناسبة-المونديال-كوريا-الجنوبية-ترسل-ضباط-شرطة-عسكرية-إلى-قطر-1065484888.html
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العالم
وزير دفاع كوريا الجنوبية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن
07:29 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 07:31 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع لي جونغ-سوب سيجري مباحثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن يوم 29 يوليو/ تموز في واشنطن بحضور كبار مسؤولي وزارة الدفاع من كلا الطرفين.
ومن المتوقع أن يقيم الوزيران الوضع الأمني
في شبه الجزيرة الكورية، ويبحثان تعزيز الردع الموسع، لمتابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مباحثات القمة الكورية - الأمريكية في شهر مايو/ أيار الماضي، بحسب وكالة "يونهاب".
وأضافت الوزارة أن الوزير سيشرح الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تعزيز التحالف الكوري والأمريكي من خلال إقامة مأدبة الغداء للقادة السابقين من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا، وعقد لقاءات مع مسؤولي المراكز الامريكية للبحوث والدراسات.