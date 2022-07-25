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https://arabic.sputniknews.com/20220725/334--ارتفاع-معدل-التضخم-في-الأردن-خلال-النصف-الأول-من-2022--1065519532.html
3.34 % ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من 2022
3.34 % ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من 2022
ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 3.34 بالمئة، ليبلغ 105.41 مقابل 102.00 في نفس الفترة من العام الماضي. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:59+0000
2022-07-25T08:59+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وذكر التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، هي مجموعة النقل بمقدار 0.89 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.73 نقطة مئوية.كما ساهمت الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.36 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والثقافة والترفيه بمقدار 0.16 نقطة مئوية.وأشارت الدائرة، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو/ حزيران من هذا العام بنسبة 5.17 بالمئة، ليصل إلى 107.58 مقابل 102.29 لنفس الشهر من العام الماضي.وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو/ حزيران من هذا العام، 107.58 مقابل 106.53 لشهر أيار من العام نفسه مسجلا ارتفاعا نسبته 0.99 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الأردن-الجامعة-العربية-تبحث-تأثير-الإعلام-الإلكتروني-على-الأجيال-المقبلة-1065480511.html
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أخبار الأردن

3.34 % ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من 2022

08:59 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 3.34 بالمئة، ليبلغ 105.41 مقابل 102.00 في نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
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وذكر التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، هي مجموعة النقل بمقدار 0.89 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.73 نقطة مئوية.
كما ساهمت الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.36 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والثقافة والترفيه بمقدار 0.16 نقطة مئوية.
وأشارت الدائرة، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو/ حزيران من هذا العام بنسبة 5.17 بالمئة، ليصل إلى 107.58 مقابل 102.29 لنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو/ حزيران من هذا العام، 107.58 مقابل 106.53 لشهر أيار من العام نفسه مسجلا ارتفاعا نسبته 0.99 بالمئة.
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