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7 نصائح لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في مصر
7 نصائح لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في مصر
قدمت وزارة الصحة المصرية سبع نصائح لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ومتحوراته. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:11+0000
2022-07-25T09:11+0000
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جاء هذا في انفوجراف نشرته وزارة الصحة بصفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".وأوضحت أن أول هذه النصائح هي أنه في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، ينبغي التماس الرعاية الطبية في وقت مبكر.كما نصحت الوزارة بتغطية الفم وذلك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.وحذرت وزارة الصحة من لمس العينين والأنف والفم، وكذلك من ارتياد الأماكن المزدحمة.ونصحت بغسيل اليدين بانتظام، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وتلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.
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أخبار الأردن, فيروس كورونا

7 نصائح لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في مصر

09:11 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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قدمت وزارة الصحة المصرية سبع نصائح لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ومتحوراته.
جاء هذا في انفوجراف نشرته وزارة الصحة بصفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".
وأوضحت أن أول هذه النصائح هي أنه في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، ينبغي التماس الرعاية الطبية في وقت مبكر.
كما نصحت الوزارة بتغطية الفم وذلك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.
وحذرت وزارة الصحة من لمس العينين والأنف والفم، وكذلك من ارتياد الأماكن المزدحمة.
ونصحت بغسيل اليدين بانتظام، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وتلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.
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