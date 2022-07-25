https://arabic.sputniknews.com/20220725/7-نصائح-لمنع-انتشار-فيروس-كورونا-ومتحوراته-في-مصر-1065521631.html
7 نصائح لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في مصر
7 نصائح لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في مصر
قدمت وزارة الصحة المصرية سبع نصائح لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ومتحوراته. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:11+0000
2022-07-25T09:11+0000
2022-07-25T09:11+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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جاء هذا في انفوجراف نشرته وزارة الصحة بصفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".وأوضحت أن أول هذه النصائح هي أنه في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، ينبغي التماس الرعاية الطبية في وقت مبكر.كما نصحت الوزارة بتغطية الفم وذلك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.وحذرت وزارة الصحة من لمس العينين والأنف والفم، وكذلك من ارتياد الأماكن المزدحمة.ونصحت بغسيل اليدين بانتظام، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وتلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, فيروس كورونا
7 نصائح لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته في مصر
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قدمت وزارة الصحة المصرية سبع نصائح لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ومتحوراته.
جاء هذا في انفوجراف نشرته وزارة الصحة
بصفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".
وأوضحت أن أول هذه النصائح هي أنه في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، ينبغي التماس الرعاية الطبية في وقت مبكر.
كما نصحت الوزارة بتغطية الفم وذلك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.
وحذرت وزارة الصحة من لمس العينين والأنف والفم، وكذلك من ارتياد الأماكن المزدحمة.
ونصحت بغسيل اليدين بانتظام، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وتلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.