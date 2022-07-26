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https://arabic.sputniknews.com/20220726/أبو-الغيط-يؤكد-للرئيس-الصومالي-وقوف-الجامعة-العربية-إلى-جوار-بلاده-في-مواجهة-أزمة-الجفاف-1065587067.html
أبو الغيط يؤكد للرئيس الصومالي وقوف الجامعة العربية إلى جوار بلاده في مواجهة أزمة الجفاف
أبو الغيط يؤكد للرئيس الصومالي وقوف الجامعة العربية إلى جوار بلاده في مواجهة أزمة الجفاف
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاستعداد الكامل لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:33+0000
2022-07-26T10:33+0000
جامعة الدول العربية
الصومال
العالم العربي
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جاء ذلك خلال لقاء جرى بين أبو الغيط والرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في مقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة يقوم بها الأخير للعاصمة المصرية القاهرة.كما أشار أحمد أبو الغيط مع رئيس الصومال إلى "التنسيق مع الدول العربية ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال، وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وحرص أبو الغيط خلال اللقاء على "التعرف على رؤية الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، حول آخر تطورات الوضع الداخلي في البلاد، والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار".وشهد اللقاء بين الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس الصومالي "تبادلا لوجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق يالوضع في الصومال ومختلف التحديات التي تواجهها البلاد"، بحسب البيان.
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جامعة الدول العربية, الصومال, العالم العربي

أبو الغيط يؤكد للرئيس الصومالي وقوف الجامعة العربية إلى جوار بلاده في مواجهة أزمة الجفاف

10:33 GMT 26.07.2022
© Photo / الجامعة العربيةالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يلتقي الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود في مقر الجامعة العربية، القاهرة، 26 يوليو/ تموز 2022
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يلتقي الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود في مقر الجامعة العربية، القاهرة، 26 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يلتقي الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود في مقر الجامعة العربية، القاهرة، 26 يوليو/ تموز 2022
© Photo / الجامعة العربية
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاستعداد الكامل لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال لقاء جرى بين أبو الغيط والرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في مقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة يقوم بها الأخير للعاصمة المصرية القاهرة.
كما أشار أحمد أبو الغيط مع رئيس الصومال إلى "التنسيق مع الدول العربية ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال، وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
© Photo / الجامعة العربيةالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يلتقي الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود في مقر الجامعة العربية، القاهرة، 26 يوليو/ تموز 2022
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يلتقي الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود في مقر الجامعة العربية، القاهرة، 26 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يلتقي الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود في مقر الجامعة العربية، القاهرة، 26 يوليو/ تموز 2022
© Photo / الجامعة العربية
وحرص أبو الغيط خلال اللقاء على "التعرف على رؤية الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، حول آخر تطورات الوضع الداخلي في البلاد، والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار".
وشهد اللقاء بين الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس الصومالي "تبادلا لوجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق يالوضع في الصومال ومختلف التحديات التي تواجهها البلاد"، بحسب البيان.
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