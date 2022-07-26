https://arabic.sputniknews.com/20220726/أطباء-بلا-حدود-إثيوبيا-ترفض-التعاون-في-تحقيق-بشأن-مقتل-3-من-موظفي-المنظمة-1065608176.html
أطباء بلا حدود: إثيوبيا ترفض التعاون في تحقيق بشأن مقتل 3 من موظفي المنظمة
أطباء بلا حدود: إثيوبيا ترفض التعاون في تحقيق بشأن مقتل 3 من موظفي المنظمة
قالت مسؤولة بارزة في منظمة "أطباء بلاء حدود"، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا رفضت مقابلتها لمناقشة تحقيق في مقتل ثلاثة من موظفي المنظمة... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T15:35+0000
2022-07-26T15:35+0000
2022-07-26T15:35+0000
أخبار إثيوبيا
أطباء بلا حدود
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وعثر على جثث الأشخاص الثلاثة - اثنان إثيوبيان وآخر إسباني- بجوار سيارتهم المحترقة وعليها آثار رصاص في يونيو/ حزيران 2021 في منطقة تيغراي، التي كانت في خضم أزمة إنسانية منذ اندلاع الصراع هناك قبل 20 شهرا.وقالت المنظمة غير الربحية في يناير / كانون الثاني، إن قتل موظفيها كان "متعمدا" وليس حالة تبادل لإطلاق النار بعد تحقيق داخلي أولي.وقالت بولا جيل رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" في إسبانيا في بيان: وكانت الحكومة الإثيوبية، قد اتهمت "جبهة تحرير تيغراي" بقتل 3 من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" في إقليم تيغراي الذي شهد نزاعا بين الحكومة والجبهة.وبدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيغراي" ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا كبيرا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجيش الإثيوبي، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/إثيوبيا-جبهة-تيغراي-تستعد-لخوض-حرب-جديدة-عبر-أجندة-خفية-1064145013.html
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أخبار إثيوبيا, أطباء بلا حدود
أطباء بلا حدود: إثيوبيا ترفض التعاون في تحقيق بشأن مقتل 3 من موظفي المنظمة
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قالت مسؤولة بارزة في منظمة "أطباء بلاء حدود"، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا رفضت مقابلتها لمناقشة تحقيق في مقتل ثلاثة من موظفي المنظمة الخيرية الطبية في البلد الذي مزقته الحرب.
وعثر على جثث الأشخاص الثلاثة - اثنان إثيوبيان وآخر إسباني- بجوار سيارتهم المحترقة وعليها آثار رصاص في يونيو/ حزيران 2021 في منطقة تيغراي، التي كانت في خضم أزمة إنسانية منذ اندلاع الصراع هناك قبل 20 شهرا.
وقالت المنظمة غير الربحية في يناير / كانون الثاني، إن قتل موظفيها كان "متعمدا" وليس حالة تبادل لإطلاق النار بعد تحقيق داخلي أولي.
وقالت بولا جيل رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" في إسبانيا في بيان:
"نشعر بالذهول لأنه بعد أكثر من عام من التواصل مع السلطات الإثيوبية، ما زلنا لا نملك أي إجابات موثوقة حول ما حدث لزملائنا في ذلك اليوم".
وكانت الحكومة الإثيوبية
، قد اتهمت "جبهة تحرير تيغراي" بقتل 3 من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" في إقليم تيغراي الذي شهد نزاعا بين الحكومة والجبهة.
وبدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيغراي" ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا كبيرا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.
وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجيش الإثيوبي، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة.