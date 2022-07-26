https://arabic.sputniknews.com/20220726/إسرائيل-تحث-مواطنيها-على-الامتناع-عن-الحج-إلى-مدينة-أومان-الأوكرانية-1065584126.html
إسرائيل تحث مواطنيها على الامتناع عن الحج إلى مدينة أومان الأوكرانية
إسرائيل تحث مواطنيها على الامتناع عن الحج إلى مدينة أومان الأوكرانية
دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مواطني بلادها للامتناع عن أداء فريضة الحج السنوية إلى مدينة أومان الأوكرانية، وذلك بسبب الصراع الدائر... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:41+0000
2022-07-26T09:41+0000
2022-07-26T09:41+0000
العالم
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وأصدر رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أوكرانيا، مايكل برودسكي، بيانا جاء فيه "فيما يتعلق بالأعمال العسكرية في أوكرانيا، تدعو وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين إلى الامتناع عن زيارة أوكرانيا، بما في ذلك مدينة أومان وضواحيها". وأشار السفير إلى أنه بسبب استمرار خطر الضربات الصاروخية والهجمات الجوية، بما في ذلك وسط البلاد وغربها، فإننا نتحدث عن تهديد حقيقي لحياة المواطنين والحجاج.وشدد برودسكي على أن "موظفي السفارة الإسرائيلية ليسوا في أوكرانيا على أساس دائم، ولن يتمكنوا من تقديم المساعدة القنصلية إذا لزم الأمر".ويتم الاحتفال برأس السنة اليهودية الجديدة في اليومين الأولين من شهر تشرين اليهودي.واضطرت روسيا إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إسرائيل تحث مواطنيها على الامتناع عن الحج إلى مدينة أومان الأوكرانية
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دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مواطني بلادها للامتناع عن أداء فريضة الحج السنوية إلى مدينة أومان الأوكرانية، وذلك بسبب الصراع الدائر هناك.
وأصدر رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أوكرانيا، مايكل برودسكي، بيانا جاء فيه "فيما يتعلق بالأعمال العسكرية في أوكرانيا، تدعو وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين إلى الامتناع عن زيارة أوكرانيا، بما في ذلك مدينة أومان وضواحيها".
وأضاف قائلا: "نوصي المواطنين الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا بمغادرة البلاد على الفور".
وأشار السفير إلى أنه بسبب استمرار خطر الضربات الصاروخية والهجمات الجوية، بما في ذلك وسط البلاد وغربها، فإننا نتحدث عن تهديد حقيقي لحياة المواطنين والحجاج.
وشدد برودسكي على أن "موظفي السفارة الإسرائيلية ليسوا في أوكرانيا على أساس دائم، ولن يتمكنوا من تقديم المساعدة القنصلية إذا لزم الأمر".
ويتم الاحتفال برأس السنة اليهودية الجديدة في اليومين الأولين من شهر تشرين اليهودي.
واضطرت روسيا
إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.