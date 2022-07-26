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https://arabic.sputniknews.com/20220726/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-تعرض-مقاتلاتها-لـصواريخ-روسية-بعد-تنفيذ-هجوم-بسوريا-1065607896.html
إسرائيل تكشف لأول مرة عن تعرض مقاتلاتها لـ"صواريخ روسية" خلال تنفيذ هجوم في سوريا
إسرائيل تكشف لأول مرة عن تعرض مقاتلاتها لـ"صواريخ روسية" خلال تنفيذ هجوم في سوريا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريح علني غير مسبوق، إن بطارية روسية مضادة للطائرات أطلقت صاروخا باتجاه مقاتلات إسرائيلية خلال تنفيذها هجوما في... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T15:30+0000
2022-07-26T15:43+0000
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خلال مقابلة في اللجنة القومية بالتعاون مع القناة "13"، نشرت الثلاثاء، قال غانتس:وذكرت القناة "13" أن الحدث وقع في شهر مايو/أيار، موضحة أنه بعدما أطلقت الدفاعات السورية جميع صواريخها، ابتعدت المقاتلات الإسرائيلية من منطقة الهجوم، قبل أن تطلق البطارية الروسية عددا من الصواريخ في الجو، وهو ما "يتم التحقق منه" حتى الآن، وفقا للوزير غانتس.وأضافت القناة أن الحديث يدور عن هجوم استهدف البنية العسكرية السورية في مصياف غربي البلاد، حيث قدّم الروس لسوريا بطاريات من طراز S-300، والتي على ما يبدو من يتخذ القرار داخلها هم ضباط روس.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الرئيس-الإسرائيلي-معلقا-على-أزمة-بلاده-مع-روسيا-كلما-قل-الحديث-كان-أفضل-1065584935.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم, روسيا

إسرائيل تكشف لأول مرة عن تعرض مقاتلاتها لـ"صواريخ روسية" خلال تنفيذ هجوم في سوريا

15:30 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 15:43 GMT 26.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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يتبع
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريح علني غير مسبوق، إن بطارية روسية مضادة للطائرات أطلقت صاروخا باتجاه مقاتلات إسرائيلية خلال تنفيذها هجوما في سوريا قبل شهرين.
خلال مقابلة في اللجنة القومية بالتعاون مع القناة "13"، نشرت الثلاثاء، قال غانتس:
"حدث هذا مرة واحدة، مقاتلاتنا لم تكن في المنطقة، والوضع مستقر، لكننا ندرس هذا الحدث".
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
الرئيس الإسرائيلي معلقا على أزمة بلاده مع روسيا: "كلما قل الحديث كان أفضل"
09:49 GMT
وذكرت القناة "13" أن الحدث وقع في شهر مايو/أيار، موضحة أنه بعدما أطلقت الدفاعات السورية جميع صواريخها، ابتعدت المقاتلات الإسرائيلية من منطقة الهجوم، قبل أن تطلق البطارية الروسية عددا من الصواريخ في الجو، وهو ما "يتم التحقق منه" حتى الآن، وفقا للوزير غانتس.
وأضافت القناة أن الحديث يدور عن هجوم استهدف البنية العسكرية السورية في مصياف غربي البلاد، حيث قدّم الروس لسوريا بطاريات من طراز S-300، والتي على ما يبدو من يتخذ القرار داخلها هم ضباط روس.
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