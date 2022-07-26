https://arabic.sputniknews.com/20220726/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-تعرض-مقاتلاتها-لـصواريخ-روسية-بعد-تنفيذ-هجوم-بسوريا-1065607896.html

إسرائيل تكشف لأول مرة عن تعرض مقاتلاتها لـ"صواريخ روسية" خلال تنفيذ هجوم في سوريا

إسرائيل تكشف لأول مرة عن تعرض مقاتلاتها لـ"صواريخ روسية" خلال تنفيذ هجوم في سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريح علني غير مسبوق، إن بطارية روسية مضادة للطائرات أطلقت صاروخا باتجاه مقاتلات إسرائيلية خلال تنفيذها هجوما في... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T15:30+0000

2022-07-26T15:30+0000

2022-07-26T15:43+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار سوريا اليوم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg

خلال مقابلة في اللجنة القومية بالتعاون مع القناة "13"، نشرت الثلاثاء، قال غانتس:وذكرت القناة "13" أن الحدث وقع في شهر مايو/أيار، موضحة أنه بعدما أطلقت الدفاعات السورية جميع صواريخها، ابتعدت المقاتلات الإسرائيلية من منطقة الهجوم، قبل أن تطلق البطارية الروسية عددا من الصواريخ في الجو، وهو ما "يتم التحقق منه" حتى الآن، وفقا للوزير غانتس.وأضافت القناة أن الحديث يدور عن هجوم استهدف البنية العسكرية السورية في مصياف غربي البلاد، حيث قدّم الروس لسوريا بطاريات من طراز S-300، والتي على ما يبدو من يتخذ القرار داخلها هم ضباط روس.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الرئيس-الإسرائيلي-معلقا-على-أزمة-بلاده-مع-روسيا-كلما-قل-الحديث-كان-أفضل-1065584935.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم, روسيا