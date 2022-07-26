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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-أوكرانيا-تخطط-للرجوع-إلى-كميات-تصدير-الحبوب-قبل-الحرب-بحلول-منتصف-الخريف-1065569174.html
إعلام: أوكرانيا تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب قبل الحرب بحلول منتصف الخريف
إعلام: أوكرانيا تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب قبل الحرب بحلول منتصف الخريف
أعلن وزير سياسة الزراعة والغذاء، نيكولاي سولسكي، أن كييف تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب التي كانت قبل الحرب بحلول منتصف الخريف. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T02:47+0000
2022-07-26T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير لصحيفة "سترانا.يو اه"، 5 ملايين طن من الحبوب، كانت تلك أقل كمية التي صدرناها من الموانئ الأوكرانية. إنها الكمية التي نسعى إليها. إذا لن تعرقل العوامل المعروفة ذلك، سنتمكن من التوصل إلى ذلك بحلول منتصف الخريف تقريبا".وأشار المتحدث إلى أنه خلال الأيام الماضية تمكنت أوكرانيا من حصد أكثر من 8 ملايين طن من الحبوب.ويوم الجمعة الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يبدأ-زيارته-إلى-أوغندا-بلقائه-مع-وزير-خارجيتها-1065568968.html
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أخبار أوكرانيا

إعلام: أوكرانيا تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب قبل الحرب بحلول منتصف الخريف

02:47 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورنساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
نساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن وزير سياسة الزراعة والغذاء، نيكولاي سولسكي، أن كييف تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب التي كانت قبل الحرب بحلول منتصف الخريف.
موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير لصحيفة "سترانا.يو اه"، 5 ملايين طن من الحبوب، كانت تلك أقل كمية التي صدرناها من الموانئ الأوكرانية. إنها الكمية التي نسعى إليها. إذا لن تعرقل العوامل المعروفة ذلك، سنتمكن من التوصل إلى ذلك بحلول منتصف الخريف تقريبا".
وأشار المتحدث إلى أنه خلال الأيام الماضية تمكنت أوكرانيا من حصد أكثر من 8 ملايين طن من الحبوب.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها
00:57 GMT
ويوم الجمعة الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
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Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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