https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-تركي-أردوغان-يزور-روسيا-5-أغسطس-المقبل-ويلتقي-الرئيس-بوتين-1065601175.html
الكرملين: بوتين يستقبل أردوغان في سوتشي 5 أغسطس
الكرملين: بوتين يستقبل أردوغان في سوتشي 5 أغسطس
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:34+0000
2022-07-26T13:34+0000
2022-07-26T13:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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موسكو- سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان إلى سوتشي يوم الخامس من شهر آب/ أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 آب/ أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.واستضافت طهران، في وقت سابق لقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أردوغان-سنناقش-مع-بوتين-ورئيسي-آخر-التطورات-في-سوريا-1065280140.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الكرملين: بوتين يستقبل أردوغان في سوتشي 5 أغسطس
13:34 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.
موسكو- سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان
إلى سوتشي يوم الخامس من شهر آب/ أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.
ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 آب/ أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.
واستضافت
طهران، في وقت سابق لقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.