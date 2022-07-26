عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-روسيا-تبدأ-بناء-خط-أنابيب-جديد-للغاز-إلى-الصين-1065612508.html
إعلام: روسيا تبدأ بناء خط أنابيب جديد للغاز إلى الصين
إعلام: روسيا تبدأ بناء خط أنابيب جديد للغاز إلى الصين
كشفت مصادر إعلامية أن روسيا بدأت ببناء خط أنابيب ثان للغاز إلى الصين، على طول طريق الشرق الأقصى، والذي يشار إليه باسم "قوة سيبيريا 3" (Сила Сибири-3). 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T17:52+0000
2022-07-26T17:52+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/34/1035773410_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_6addb67841a805ecbc54950aa8a754b2.jpg
وأشارت المصادر إلى أن الخط يتم العمل عليه في منطقة سخالين من قبل شركة "أكاديميك شيروسكي"، التي نفذت خط "التيار الشمالي 2"، بالإضافة إلى مجموعة سفن إمداد، بحسب الخبر المنشور على موقع "RG" الروسي.ونوه الموقع إلى أنه استنتج هذه البيانات من خلال مراقبة موقع "marinetraffic.com" المتخصص بتحديد وتتبع الموقع الجغرافي للسفن البحرية.وتم إبرام اتفاقية طويلة الأجل بشأن إمدادات الغاز إلى الصين من الشرق الأقصى الروسي في فبراير/شباط من العام الجاري.وينص الاتفاق، بحسب المصدر، على تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/وكالة-اليابان-وكوريا-الجنوبية-تسرعان-خطط-شراء-الغاز-خوفا-من-تبعات-عمليات-تخزينه-في-أوروبا-1065600016.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/34/1035773410_127:0:1194:800_1920x0_80_0_0_e0733ec35b71f39f24e437436dd981a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا

إعلام: روسيا تبدأ بناء خط أنابيب جديد للغاز إلى الصين

17:52 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Axel Schmidt
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر إعلامية أن روسيا بدأت ببناء خط أنابيب ثان للغاز إلى الصين، على طول طريق الشرق الأقصى، والذي يشار إليه باسم "قوة سيبيريا 3" (Сила Сибири-3).
وأشارت المصادر إلى أن الخط يتم العمل عليه في منطقة سخالين من قبل شركة "أكاديميك شيروسكي"، التي نفذت خط "التيار الشمالي 2"، بالإضافة إلى مجموعة سفن إمداد، بحسب الخبر المنشور على موقع "RG" الروسي.
ونوه الموقع إلى أنه استنتج هذه البيانات من خلال مراقبة موقع "marinetraffic.com" المتخصص بتحديد وتتبع الموقع الجغرافي للسفن البحرية.

وعلى الرغم من أن شركة "غازبروم" لم تنف أو تؤكد صحة هذه المعلومات حتى اللحظة، إلا أن الشركة الروسية وقّعت، في وقت سابق، اتفاقية فنية مع شركة النفط والغاز الصينية "CNPC"، بشأن تنفيذ هذا المسار.

ترسو ناقلة نفط في منشأة تخزين في نيوجيرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
وكالة: اليابان وكوريا الجنوبية تسرعان خطط شراء الغاز خوفا من تبعات عمليات تخزينه في أوروبا
13:37 GMT
وتم إبرام اتفاقية طويلة الأجل بشأن إمدادات الغاز إلى الصين من الشرق الأقصى الروسي في فبراير/شباط من العام الجاري.
وينص الاتفاق، بحسب المصدر، على تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала