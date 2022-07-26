https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-روسيا-تبدأ-بناء-خط-أنابيب-جديد-للغاز-إلى-الصين-1065612508.html
إعلام: روسيا تبدأ بناء خط أنابيب جديد للغاز إلى الصين
إعلام: روسيا تبدأ بناء خط أنابيب جديد للغاز إلى الصين
كشفت مصادر إعلامية أن روسيا بدأت ببناء خط أنابيب ثان للغاز إلى الصين، على طول طريق الشرق الأقصى، والذي يشار إليه باسم "قوة سيبيريا 3" (Сила Сибири-3). 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T17:52+0000
2022-07-26T17:52+0000
2022-07-26T17:52+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/34/1035773410_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_6addb67841a805ecbc54950aa8a754b2.jpg
وأشارت المصادر إلى أن الخط يتم العمل عليه في منطقة سخالين من قبل شركة "أكاديميك شيروسكي"، التي نفذت خط "التيار الشمالي 2"، بالإضافة إلى مجموعة سفن إمداد، بحسب الخبر المنشور على موقع "RG" الروسي.ونوه الموقع إلى أنه استنتج هذه البيانات من خلال مراقبة موقع "marinetraffic.com" المتخصص بتحديد وتتبع الموقع الجغرافي للسفن البحرية.وتم إبرام اتفاقية طويلة الأجل بشأن إمدادات الغاز إلى الصين من الشرق الأقصى الروسي في فبراير/شباط من العام الجاري.وينص الاتفاق، بحسب المصدر، على تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/وكالة-اليابان-وكوريا-الجنوبية-تسرعان-خطط-شراء-الغاز-خوفا-من-تبعات-عمليات-تخزينه-في-أوروبا-1065600016.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/34/1035773410_127:0:1194:800_1920x0_80_0_0_e0733ec35b71f39f24e437436dd981a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
إعلام: روسيا تبدأ بناء خط أنابيب جديد للغاز إلى الصين
تابعنا عبر
كشفت مصادر إعلامية أن روسيا بدأت ببناء خط أنابيب ثان للغاز إلى الصين، على طول طريق الشرق الأقصى، والذي يشار إليه باسم "قوة سيبيريا 3" (Сила Сибири-3).
وأشارت المصادر إلى أن الخط يتم العمل عليه في منطقة سخالين من قبل شركة "أكاديميك شيروسكي"، التي نفذت خط "التيار الشمالي 2"، بالإضافة إلى مجموعة سفن إمداد، بحسب الخبر المنشور على موقع "RG" الروسي
.
ونوه الموقع إلى أنه استنتج هذه البيانات من خلال مراقبة موقع "marinetraffic.com" المتخصص بتحديد وتتبع الموقع الجغرافي للسفن البحرية.
وعلى الرغم من أن شركة "غازبروم" لم تنف أو تؤكد صحة هذه المعلومات حتى اللحظة، إلا أن الشركة الروسية وقّعت، في وقت سابق، اتفاقية فنية مع شركة النفط والغاز الصينية "CNPC"، بشأن تنفيذ هذا المسار.
وتم إبرام اتفاقية طويلة الأجل بشأن إمدادات الغاز إلى الصين من الشرق الأقصى الروسي في فبراير/شباط من العام الجاري.
وينص الاتفاق، بحسب المصدر، على تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا.