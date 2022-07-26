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https://arabic.sputniknews.com/20220726/إغلاق-العقود-الآجلة-للغاز-في-أوروبا-بارتفاع-قدره-20-1065611138.html
إغلاق العقود الآجلة للغاز في أوروبا بارتفاع قدره 20%
إغلاق العقود الآجلة للغاز في أوروبا بارتفاع قدره 20%
أنهت العقود الآجلة للغاز في أوروبا تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، بارتفاع نسبته 20% عند نحو 2240 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لما ذكرته بورصة ICE في لندن. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T16:57+0000
2022-07-26T16:57+0000
العالم
العقود الآجلة
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موسكو - سبوتنيك. وتم تداول أحدث العقود الآجلة عند 2،239.4 دولار تقريبا، وهو أعلى مستوى خلال اليوم (+ 20.2%).وكانت أسعار الغاز قد قفزت بشكل حاد يوم أمس الاثنين، بعد أن أعلنت شركة غازبروم عن خطة لخفض الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا، التيار الشمالي (نورد ستريم)، من 27 يوليو/تموز، إلى ما لا يزيد عن 33 مليون متر مكعب في اليوم، أي 20% من السعة الإسمية لخط الأنابيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/ارتفاع-حاد-في-أسعار-الغاز-عقب-تخفيض-غازبروم-للإنتاج-1065562616.html
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العالم, العقود الآجلة

إغلاق العقود الآجلة للغاز في أوروبا بارتفاع قدره 20%

16:57 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورشركة "غازبروم"
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أنهت العقود الآجلة للغاز في أوروبا تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، بارتفاع نسبته 20% عند نحو 2240 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لما ذكرته بورصة ICE في لندن.
موسكو - سبوتنيك. وتم تداول أحدث العقود الآجلة عند 2،239.4 دولار تقريبا، وهو أعلى مستوى خلال اليوم (+ 20.2%).
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
ارتفاع حاد في أسعار الغاز عقب تخفيض "غازبروم" للإنتاج
أمس, 17:13 GMT
وكانت أسعار الغاز قد قفزت بشكل حاد يوم أمس الاثنين، بعد أن أعلنت شركة غازبروم عن خطة لخفض الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا، التيار الشمالي (نورد ستريم)، من 27 يوليو/تموز، إلى ما لا يزيد عن 33 مليون متر مكعب في اليوم، أي 20% من السعة الإسمية لخط الأنابيب.
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