https://arabic.sputniknews.com/20220726/إيطاليا-جيشنا-يعمل-في-دول-لم-تتخذ-موقفا-واضحا-من-حرب-أوكرانيا-وقد-تكون-فريسة-1065605090.html

إيطاليا: جيشنا يعمل في دول لم تتخذ موقفا واضحا من حرب أوكرانيا وقد تكون "فريسة"

إيطاليا: جيشنا يعمل في دول لم تتخذ موقفا واضحا من حرب أوكرانيا وقد تكون "فريسة"

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن صمود الردع العسكري في أوكرانيا يجب أن ترافقه جهود متواصلة على المستوى الدبلوماسي. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T14:35+0000

2022-07-26T14:35+0000

2022-07-26T14:35+0000

العالم

إيطاليا

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شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، على ضرورة أن يكون هناك ردع حازم في مجال الحرب الأوكرانية، فضلا عن جهود دبلوماسية لا هوادة فيها.وأضاف الوزير غويريني، خلال جلسة استماع الثلاثاء، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ حول المهمات الدولية، أن بلاده تلعب "دورًا رائدًا، بمستوى قوة يتناسب مع الاحتياجات النوعية والكمية".وقال غويريني إن "أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه في هذه اللحظة، في ظل إثم الافتقار إلى الرؤية والبراغماتية، هو التخلي عن أوكرانيا، وتعريضها للتوسع الروسي أو الصيني غير الليبرالي".

https://arabic.sputniknews.com/20220716/وزير-خارجية-إيطاليا-الأزمة-السياسية-في-البلاد-قد-توقف-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة--1065138383.html

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العالم, إيطاليا