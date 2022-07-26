https://arabic.sputniknews.com/20220726/اجتماعات-إعلامية-لجامعة-الدول-العربية-في-الأردن-1065571206.html
اجتماعات إعلامية لجامعة الدول العربية في الأردن
اجتماعات إعلامية لجامعة الدول العربية في الأردن
تعقد جامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات إعلامية، اليوم الثلاثاء، يرأسها قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T07:00+0000
2022-07-26T07:00+0000
2022-07-26T07:00+0000
أخبار الأردن
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وحسب صحيفة عمون نيوز الأردنية، يشارك في الاجتماعات ممثلون عن الدول العربية ومعنيين بقطاع الإعلام والاتصال، وذلك لمدة 3 أيام. وقال فيصل الشبول، وزير الدولة للإعلام في الأردن، إن استضافة بلاده لهذه الاجتماعات يأتي دعما للجهود العربية التي تهدف إلى معالجة القضايا الإعلامية المهمة. وتناقش الاجتماعات دور الإعلام في التطرف، وتأثير الألعاب الإلكترونية والإعلام الإلكتروني على الأجيال الجديدة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
اجتماعات إعلامية لجامعة الدول العربية في الأردن
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تعقد جامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات إعلامية، اليوم الثلاثاء، يرأسها قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة.
وحسب صحيفة عمون نيوز الأردنية
، يشارك في الاجتماعات ممثلون عن الدول العربية ومعنيين بقطاع الإعلام والاتصال، وذلك لمدة 3 أيام.
وقال فيصل الشبول، وزير الدولة للإعلام في الأردن، إن استضافة بلاده لهذه الاجتماعات يأتي دعما للجهود العربية التي تهدف إلى معالجة القضايا الإعلامية المهمة.
وتناقش الاجتماعات دور الإعلام في التطرف، وتأثير الألعاب الإلكترونية والإعلام الإلكتروني على الأجيال الجديدة.