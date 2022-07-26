https://arabic.sputniknews.com/20220726/اعتقال-زعيم-المعارضة-الهندية-راؤول-غاندي-خلال-مسيرات-احتجاجية-1065610054.html
اعتقال زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي خلال مسيرات احتجاجية
اعتقال زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي خلال مسيرات احتجاجية
اعتقلت الشرطة الهندية، زعيم المعارضة راؤول غاندي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في احتجاجات مع أعضاء حزب "المؤتمر الوطني" الهندي الذي ينتمي إليه. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T16:25+0000
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وكان المتظاهرون يحتجون في العاصمة دلهي أثناء استجواب وكالة حكومية تحقق في الجرائم المالية لرئيسة الحزب، سونيا غاندي، وفقا لوسائل إعلام هندية.واتُهمت سونيا وراؤول غاندي بإساءة استخدام أموال الحزب للحصول على عقارات ذات قيمة كبيرة من خلال صفقة مالية معقدة.وينفي آل غاندي هذه الادعاءات، واتهما حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم (حزب الشعب الهندي) باستخدام أجهزة تنفيذ القانون الفيدرالية من أجل الثأر السياسي.وقبل اعتقاله، كان راؤول غاندي يجلس مع أعضاء آخرين في حزبه على طريق في دلهي، محاطين بالعشرات من رجال الشرطة، احتجاجاً على قضايا تتعلق بالتضخم والاستهداف المدعى لقادة المعارضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حفيد-غاندي-يعلن-عزوفه-عن-الترشح-لمنصب-الرئاسة-في-البلاد-1063987389.html
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أخبار الهند اليوم, العالم
اعتقال زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي خلال مسيرات احتجاجية
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اعتقلت الشرطة الهندية، زعيم المعارضة راؤول غاندي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في احتجاجات مع أعضاء حزب "المؤتمر الوطني" الهندي الذي ينتمي إليه.
وكان المتظاهرون يحتجون في العاصمة دلهي أثناء استجواب وكالة حكومية تحقق في الجرائم المالية لرئيسة الحزب، سونيا غاندي، وفقا لوسائل إعلام هندية
.
واتُهمت سونيا وراؤول غاندي بإساءة استخدام أموال الحزب للحصول على عقارات ذات قيمة كبيرة من خلال صفقة مالية معقدة.
وينفي آل غاندي هذه الادعاءات، واتهما حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم (حزب الشعب الهندي) باستخدام أجهزة تنفيذ القانون الفيدرالية من أجل الثأر السياسي.
وقبل اعتقاله، كان راؤول غاندي يجلس مع أعضاء آخرين في حزبه على طريق في دلهي، محاطين بالعشرات من رجال الشرطة، احتجاجاً على قضايا تتعلق بالتضخم والاستهداف المدعى لقادة المعارضة.