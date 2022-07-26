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اعتقال زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي خلال مسيرات احتجاجية
اعتقال زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي خلال مسيرات احتجاجية
اعتقلت الشرطة الهندية، زعيم المعارضة راؤول غاندي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في احتجاجات مع أعضاء حزب "المؤتمر الوطني" الهندي الذي ينتمي إليه. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T16:25+0000
2022-07-26T16:25+0000
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وكان المتظاهرون يحتجون في العاصمة دلهي أثناء استجواب وكالة حكومية تحقق في الجرائم المالية لرئيسة الحزب، سونيا غاندي، وفقا لوسائل إعلام هندية.واتُهمت سونيا وراؤول غاندي بإساءة استخدام أموال الحزب للحصول على عقارات ذات قيمة كبيرة من خلال صفقة مالية معقدة.وينفي آل غاندي هذه الادعاءات، واتهما حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم (حزب الشعب الهندي) باستخدام أجهزة تنفيذ القانون الفيدرالية من أجل الثأر السياسي.وقبل اعتقاله، كان راؤول غاندي يجلس مع أعضاء آخرين في حزبه على طريق في دلهي، محاطين بالعشرات من رجال الشرطة، احتجاجاً على قضايا تتعلق بالتضخم والاستهداف المدعى لقادة المعارضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حفيد-غاندي-يعلن-عزوفه-عن-الترشح-لمنصب-الرئاسة-في-البلاد-1063987389.html
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أخبار الهند اليوم, العالم

اعتقال زعيم المعارضة الهندية راؤول غاندي خلال مسيرات احتجاجية

16:25 GMT 26.07.2022
© AFP 2022دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022.
دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022
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اعتقلت الشرطة الهندية، زعيم المعارضة راؤول غاندي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في احتجاجات مع أعضاء حزب "المؤتمر الوطني" الهندي الذي ينتمي إليه.
وكان المتظاهرون يحتجون في العاصمة دلهي أثناء استجواب وكالة حكومية تحقق في الجرائم المالية لرئيسة الحزب، سونيا غاندي، وفقا لوسائل إعلام هندية.
واتُهمت سونيا وراؤول غاندي بإساءة استخدام أموال الحزب للحصول على عقارات ذات قيمة كبيرة من خلال صفقة مالية معقدة.
تمثال للماهاتما غاندي خلال موكب يوم الجمهورية في نيودلهي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد
21 يونيو, 12:41 GMT
وينفي آل غاندي هذه الادعاءات، واتهما حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم (حزب الشعب الهندي) باستخدام أجهزة تنفيذ القانون الفيدرالية من أجل الثأر السياسي.
وقبل اعتقاله، كان راؤول غاندي يجلس مع أعضاء آخرين في حزبه على طريق في دلهي، محاطين بالعشرات من رجال الشرطة، احتجاجاً على قضايا تتعلق بالتضخم والاستهداف المدعى لقادة المعارضة.
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