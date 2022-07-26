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الأردن يعلن سحب حصته الشهرية كاملة من النفط العراقي
الأردن يعلن سحب حصته الشهرية كاملة من النفط العراقي
أعلن الأردن سحب مجمل حصته المدرجة ضمن اتفاقية النفط العراقي المتفق عليها لشهر حزيران/ يونيو الماضي، والبالغة 300 ألف برميل. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T12:06+0000
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وفي إطار الاتفاق المبرم بين الأردن والعراق، كانت قد بلغت الكمية المصدرة من النفط العراقي للأردن خلال شهر حزيران/ يونيو نحو 299.8 ألف برميل، وبواقع 10 آلاف برميل يوميا، وفقا لبيانات شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، وفقا لموقع "المملكة".فيما وصلت كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للأردن منذ بداية أيلول/سبتمبر 2021 ولغاية نهاية العام الماضي، إلى نحو 1.19 مليون برميل، حيث تم استيراد 11.8 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء العقبة من قبل مصفاة البترول الأردنية في عام 2021، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.وأشارت بيانات وزارة الطاقة إلى أن معدل استهلاك الأردن خلال العام الماضي من مادة البنزين وصلت إلى نحو 1.3 مليون طن، و1.4 مليون طن من مادة السولار.وكان الجانبان الأردني والعراقي قد توصلا إلى اتفاق في شهر آذار/مارس الماضي، يقضي بمواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي تصل كميته إلى 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر شباط/فبراير الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/العراق-يزود-الأردن-بـ-300-صهريج-نفط-1061038496.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, العراق, خط نفط

الأردن يعلن سحب حصته الشهرية كاملة من النفط العراقي

12:06 GMT 26.07.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلن الأردن سحب مجمل حصته المدرجة ضمن اتفاقية النفط العراقي المتفق عليها لشهر حزيران/ يونيو الماضي، والبالغة 300 ألف برميل.
وفي إطار الاتفاق المبرم بين الأردن والعراق، كانت قد بلغت الكمية المصدرة من النفط العراقي للأردن خلال شهر حزيران/ يونيو نحو 299.8 ألف برميل، وبواقع 10 آلاف برميل يوميا، وفقا لبيانات شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، وفقا لموقع "المملكة".
فيما وصلت كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للأردن منذ بداية أيلول/سبتمبر 2021 ولغاية نهاية العام الماضي، إلى نحو 1.19 مليون برميل، حيث تم استيراد 11.8 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء العقبة من قبل مصفاة البترول الأردنية في عام 2021، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
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وأشارت بيانات وزارة الطاقة إلى أن معدل استهلاك الأردن خلال العام الماضي من مادة البنزين وصلت إلى نحو 1.3 مليون طن، و1.4 مليون طن من مادة السولار.
وكان الجانبان الأردني والعراقي قد توصلا إلى اتفاق في شهر آذار/مارس الماضي، يقضي بمواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي تصل كميته إلى 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر شباط/فبراير الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
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