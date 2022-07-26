https://arabic.sputniknews.com/20220726/الإمارات-تتبرع-بـ6-ملايين-دولار-لإثيوبيا-1065604119.html
الإمارات تتبرع بـ6 ملايين دولار لإثيوبيا
الإمارات تتبرع بـ6 ملايين دولار لإثيوبيا
قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة، من خلال صندوق الإغاثة من المجاعة، مساهمة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي، لاستجابة اليونيسف الإنسانية للأطفال في... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T14:20+0000
2022-07-26T14:20+0000
2022-07-26T14:20+0000
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وكتب ممثل اليونيسيف في إثيوبيا، جيانفرانكو روتيجليانو، في بيان رسمي، أن "إثيوبيا بلد يواجه حالات طوارئ متعددة، ونتيجة لذلك تسببت في زيادة حادة في حالات سوء التغذية، وعبر المناطق الأربع المتأثرة بالجفاف، سيحتاج ما يقدر بنحو 600 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم بحلول نهاية العام".وأضاف روتيجليانو: "إن اليونيسف في غاية الامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساهمة السخية، والتي تأتي في وقت حرج لمعالجة أزمة سوء التغذية التي تواجهها البلاد".وأشار جيانفرانكو روتيجليانو إلى أن "هذا التمويل سيمكننا من شراء الغذاء العلاجي الجاهز الذي تشتد الحاجة إليه والذي سينقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال".وتستهدف اليونيسف ما يقدر بنحو 3.4 مليون شخص، بما في ذلك 1.4 مليون طفل، كجزء من استجابتها الفورية في إثيوبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/لافروف-يكتب-مقالا-يوضح-من-خلاله-آفاق-العلاقات-الروسية-الأفريقية-قبيل-زيارته-إثيوبيا-1065422662.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تتبرع بـ6 ملايين دولار لإثيوبيا
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قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة، من خلال صندوق الإغاثة من المجاعة، مساهمة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي، لاستجابة اليونيسف الإنسانية للأطفال في إثيوبيا.
وكتب ممثل اليونيسيف في إثيوبيا، جيانفرانكو روتيجليانو، في بيان
رسمي، أن "إثيوبيا بلد يواجه حالات طوارئ متعددة، ونتيجة لذلك تسببت في زيادة حادة في حالات سوء التغذية، وعبر المناطق الأربع المتأثرة بالجفاف، سيحتاج ما يقدر بنحو 600 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم بحلول نهاية العام".
وأضاف روتيجليانو: "إن اليونيسف في غاية الامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساهمة السخية، والتي تأتي في وقت حرج لمعالجة أزمة سوء التغذية التي تواجهها البلاد".
وأشار جيانفرانكو روتيجليانو إلى أن "هذا التمويل سيمكننا من شراء الغذاء العلاجي الجاهز الذي تشتد الحاجة إليه والذي سينقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال".
وتستهدف اليونيسف ما يقدر بنحو 3.4 مليون شخص، بما في ذلك 1.4 مليون طفل، كجزء من استجابتها الفورية في إثيوبيا.