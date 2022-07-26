عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الإمارات-تتبرع-بـ6-ملايين-دولار-لإثيوبيا-1065604119.html
الإمارات تتبرع بـ6 ملايين دولار لإثيوبيا
الإمارات تتبرع بـ6 ملايين دولار لإثيوبيا
قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة، من خلال صندوق الإغاثة من المجاعة، مساهمة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي، لاستجابة اليونيسف الإنسانية للأطفال في... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T14:20+0000
2022-07-26T14:20+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065603955_0:70:1569:952_1920x0_80_0_0_3ea4caee937441ac0e12c774706fb0ea.jpg
وكتب ممثل اليونيسيف في إثيوبيا، جيانفرانكو روتيجليانو، في بيان رسمي، أن "إثيوبيا بلد يواجه حالات طوارئ متعددة، ونتيجة لذلك تسببت في زيادة حادة في حالات سوء التغذية، وعبر المناطق الأربع المتأثرة بالجفاف، سيحتاج ما يقدر بنحو 600 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم بحلول نهاية العام".وأضاف روتيجليانو: "إن اليونيسف في غاية الامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساهمة السخية، والتي تأتي في وقت حرج لمعالجة أزمة سوء التغذية التي تواجهها البلاد".وأشار جيانفرانكو روتيجليانو إلى أن "هذا التمويل سيمكننا من شراء الغذاء العلاجي الجاهز الذي تشتد الحاجة إليه والذي سينقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال".وتستهدف اليونيسف ما يقدر بنحو 3.4 مليون شخص، بما في ذلك 1.4 مليون طفل، كجزء من استجابتها الفورية في إثيوبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/لافروف-يكتب-مقالا-يوضح-من-خلاله-آفاق-العلاقات-الروسية-الأفريقية-قبيل-زيارته-إثيوبيا-1065422662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065603955_79:0:1472:1045_1920x0_80_0_0_7d1a9aa498d3c02bef5db94f91fb3b76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تتبرع بـ6 ملايين دولار لإثيوبيا

14:20 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / NICOLAS TUCATشعار "اليونيسيف"
شعار اليونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
شعار "اليونيسيف"
© AFP 2022 / NICOLAS TUCAT
تابعنا عبرTelegram
قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة، من خلال صندوق الإغاثة من المجاعة، مساهمة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي، لاستجابة اليونيسف الإنسانية للأطفال في إثيوبيا.
وكتب ممثل اليونيسيف في إثيوبيا، جيانفرانكو روتيجليانو، في بيان رسمي، أن "إثيوبيا بلد يواجه حالات طوارئ متعددة، ونتيجة لذلك تسببت في زيادة حادة في حالات سوء التغذية، وعبر المناطق الأربع المتأثرة بالجفاف، سيحتاج ما يقدر بنحو 600 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم بحلول نهاية العام".
وأضاف روتيجليانو: "إن اليونيسف في غاية الامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساهمة السخية، والتي تأتي في وقت حرج لمعالجة أزمة سوء التغذية التي تواجهها البلاد".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
لافروف يكتب مقالا يوضح من خلاله آفاق العلاقات الروسية الأفريقية قبيل زيارته إثيوبيا
22 يوليو, 10:29 GMT
وأشار جيانفرانكو روتيجليانو إلى أن "هذا التمويل سيمكننا من شراء الغذاء العلاجي الجاهز الذي تشتد الحاجة إليه والذي سينقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال".
وتستهدف اليونيسف ما يقدر بنحو 3.4 مليون شخص، بما في ذلك 1.4 مليون طفل، كجزء من استجابتها الفورية في إثيوبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала