https://arabic.sputniknews.com/20220726/الاتحاد-الأوروبي-يمدد-العقوبات-الاقتصادية-على-روسيا-لمدة-6-أشهر-أخرى---1065591237.html
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى
اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا لتمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:12+0000
2022-07-26T11:12+0000
2022-07-26T11:13+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بيان "قرر المجلس اليوم تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد روسيا الاتحادية لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير 2023".وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 22 يوليو/ تموزعلى الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.من جهتها، أعلنت الحكومة الروسية توسيع قائمة الدول غير الصديقة لتشمل اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا.وأضاف البيان: "القائمة التي اعتمدتها الحكومة ليست نهائية، ويمكن توسيعها بناء على الممارسات العدائية من الحكومات الأجنبية ضد البعثات الروسية في الخارج".وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 7 حزم من العقوبات على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الاتحاد-الأوروبي-يعتمد-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065422469.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى
11:12 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 11:13 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا لتمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى.
موسكو - سبوتنيك. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في بيان "قرر المجلس اليوم تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد روسيا الاتحادية لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير 2023".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 22 يوليو/ تموزعلى الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
من جهتها، أعلنت الحكومة الروسية توسيع قائمة الدول غير الصديقة
لتشمل اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا.
وأضاف البيان: "القائمة التي اعتمدتها الحكومة ليست نهائية، ويمكن توسيعها بناء على الممارسات العدائية من الحكومات الأجنبية ضد البعثات الروسية في الخارج".
وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 7 حزم من العقوبات على روسيا.