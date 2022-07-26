https://arabic.sputniknews.com/20220726/التونسيون-يوافقون-بأغلبية-ساحقة-على-مشروع-الدستور--1065618163.html
التونسيون يوافقون بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور
التونسيون يوافقون بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو، وسط آمال... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T23:47+0000
2022-07-26T23:47+0000
2022-07-26T23:47+0000
أخبار تونس اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان إن،" 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور".وأضاف بو عسكر، أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
التونسيون يوافقون بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان إن،" 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور".
وأضاف بو عسكر، أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.
ويعد مشروع الدستور الجديد
من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.