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الجزائر... درجات الحرارة تصل إلى 47 في عدد من الولايات
الجزائر... درجات الحرارة تصل إلى 47 في عدد من الولايات
تتعرض ولايات الجزائر إلى درجات حرارة عالية هذه الأيام، تصل في بعضها إلى 47 درجة مئوية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T07:27+0000
2022-07-26T07:27+0000
الجزائر
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وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية إن موجة الحر التي تتعرض لها البلاد مستمرة وتسجل درجات حرارة قياسية اليوم الثلاثاء. وحسب صحيفة النهار الجزائرية تتراوح درجات الحرارة بين 41 و47 تحت الظل في ولايات غليزان وسيدي بلعابس وتلمسان ووهران.وحذرت المصلحة من التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس. ونصحت المصلحة المواطنين بشرب كثير من السوائل وتناول الأطعمة المرطبة.
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الجزائر

الجزائر... درجات الحرارة تصل إلى 47 في عدد من الولايات

07:27 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdiحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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تتعرض ولايات الجزائر إلى درجات حرارة عالية هذه الأيام، تصل في بعضها إلى 47 درجة مئوية.
وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية إن موجة الحر التي تتعرض لها البلاد مستمرة وتسجل درجات حرارة قياسية اليوم الثلاثاء.
وحسب صحيفة النهار الجزائرية تتراوح درجات الحرارة بين 41 و47 تحت الظل في ولايات غليزان وسيدي بلعابس وتلمسان ووهران.
وحذرت المصلحة من التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس. ونصحت المصلحة المواطنين بشرب كثير من السوائل وتناول الأطعمة المرطبة.
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