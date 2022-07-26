https://arabic.sputniknews.com/20220726/الجيش-الأوكراني-يفقد-طائراته-المسيرة-الهجومية-1065569688.html
الجيش الأوكراني يفقد طائراته المسيرة الهجومية
الجيش الأوكراني يفقد طائراته المسيرة الهجومية
أفاد ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية عن تدمير ما كان بحوزة القوات الأوكرانية من طائرات مسيرة هجومية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T04:34+0000
2022-07-26T04:34+0000
2022-07-26T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ضابط إحدى وحدات الدفاع الجوي المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا لـ"سبوتنيك": "يستخدم العدو الآن طائرات الاستطلاع المسيرة في الغالب لأنه لم يعد يملك المسيرات الهجومية".وأضاف: "نتمكن من تدمير مسيرات الاستطلاع أيضا رغم صغر حجمها".ويملك الجيش الأوكراني مسيرات الاستطلاع "ليليكا" و"فوريا". ويبلغ باع جناح "فوريا" 2050 ملم بينما يبلغ باع جناح "ليليكا" 1980 ملم.وذكر الضابط: "أسقطنا عددا كبيرا جدا من مسيرات بيرقدار في بداية العملية".وحصلت أوكرانيا على مسيرات "بيرقدار" من تركيا في الفترة 2018 – 2020. ثم بدأت تنتج مسيرات "بيرقدار" بنفسها بترخيص تركي منذ نهاية عام 2021.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.وعن الهدف النهائي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تحرير منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتأمين حدود روسيا وأراضيها.وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية. كما تم تحرير جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك وجزء من مقاطعة خاركوف في شرق أوكرانيا ومناطق في جنوب أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الأوكراني يفقد طائراته المسيرة الهجومية
تابعنا عبر
أفاد ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية عن تدمير ما كان بحوزة القوات الأوكرانية من طائرات مسيرة هجومية.
وقال
ضابط إحدى وحدات الدفاع الجوي المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا لـ"سبوتنيك": "يستخدم العدو الآن طائرات الاستطلاع المسيرة في الغالب لأنه لم يعد يملك المسيرات الهجومية".
وأضاف: "نتمكن من تدمير مسيرات الاستطلاع أيضا رغم صغر حجمها".
ويملك الجيش الأوكراني مسيرات الاستطلاع "ليليكا" و"فوريا". ويبلغ باع جناح "فوريا" 2050 ملم بينما يبلغ باع جناح "ليليكا" 1980 ملم.
وذكر الضابط: "أسقطنا عددا كبيرا جدا من مسيرات بيرقدار في بداية العملية".
وحصلت أوكرانيا على مسيرات "بيرقدار" من تركيا في الفترة 2018 – 2020. ثم بدأت تنتج مسيرات "بيرقدار" بنفسها بترخيص تركي منذ نهاية عام 2021.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
وعن الهدف النهائي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تحرير منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتأمين حدود روسيا وأراضيها.
وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية. كما تم تحرير جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك وجزء من مقاطعة خاركوف في شرق أوكرانيا ومناطق في جنوب أوكرانيا.