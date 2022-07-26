https://arabic.sputniknews.com/20220726/الجيش-المغربي-يضبط-359-مهاجرا-في-البحر-المتوسط-والمحيط-الأطلسي-1065585694.html
الجيش المغربي يضبط 359 مهاجرا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي
الجيش المغربي يضبط 359 مهاجرا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي
اعترضت القوات البحرية الملكية في المغرب مئات المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:09+0000
2022-07-26T10:09+0000
2022-07-26T10:09+0000
أخبار المغرب اليوم
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وحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أوقفت وحدات خفر السواحل 359 مهاجرا غير شرعي خلال 3 أيام, وقال مصدر عسكري للوكالة، إن معظم المهاجرين ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم 4 أطفال و10 نساء. وكان المهاجرون على متن قوارب تقليدية، وحاول بعضهم الهجرة سباحة. ونقل الأشخاص الذين تم نقلهم إلى موانئ المملكة للقيام بالإجراءات الإدارية معهم، بعد تلقيهم للإسعافات الأولية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
الجيش المغربي يضبط 359 مهاجرا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي
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اعترضت القوات البحرية الملكية في المغرب مئات المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أوقفت وحدات خفر السواحل 359 مهاجرا
غير شرعي خلال 3 أيام,
وقال مصدر عسكري للوكالة، إن معظم المهاجرين ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم 4 أطفال و10 نساء.
وكان المهاجرون على متن قوارب تقليدية، وحاول بعضهم الهجرة سباحة.
ونقل الأشخاص الذين تم نقلهم إلى موانئ المملكة للقيام بالإجراءات الإدارية معهم، بعد تلقيهم للإسعافات الأولية.