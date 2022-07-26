https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-الروسية-قضية-وكالة-سوخنوت-اليهودية-ينظر-فيها-على-المستوى-القانوني-1065571930.html

الخارجية الروسية: قضية وكالة "سوخنوت" اليهودية ينظر فيها على المستوى القانوني

الخارجية الروسية: قضية وكالة "سوخنوت" اليهودية ينظر فيها على المستوى القانوني

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن قضية وكالة "سوخنوت" ينظر فيها الآن على المستوى القانوني. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T07:18+0000

2022-07-26T07:18+0000

2022-07-26T07:18+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا بهذا الصدد خلال برنامج "سولوفيوف لايف": "هذا سؤال لوزارة العدل ولدي مثل هذه المعلومات فالقضية ينظر فيها على المستوى القانوني".وفي حديثها بشكل عام عن العلاقة مع إسرائيل، أشارت زاخاروفا إلى أنه "للأسف، سمعنا في الأشهر الأخيرة، على مستوى التصريحات، كلاما غير بناء على الإطلاق، والأهم من ذلك، ليس خطابا موضوعيا من قبل إسرائيل بما في ذلك بشأن أوكرانيا".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن إغلاق الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا يحمل مخاطرا بالتأثير على العلاقات الروسية الإسرائيلية، ومن الضروري بذل كل الإمكانيات لحل هذه المشكلة من خلال الحوار.وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن الأخير قد عقد صباح يوم الأحد الماضي، اجتماعا حول الموضوع، وقال المكتب في بيان: "قال رئيس الوزراء إن العلاقات مع روسيا مهمة بالنسبة لإسرائيل، ويوجد جالية كبيرة من يهود الشتات تعيش في روسيا وهذا مهم أيضا، وتتم مناقشة هذه النقاط خلال جميع الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع موسكو".وأصدرت وزارة العدل الروسية، يوم الخميس في 21 تموز/ يوليو، طلبا رسميا بإغلاق وتصفية الوكالة اليهودية "سخنوت".

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