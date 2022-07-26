https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-الروسية-تحييد-عشرات-المقاتلين-الأجانب-وتدمير-محطة-رادار-أوكرانية-1065588601.html
الدفاع الروسية: تحييد عشرات المقاتلين الأجانب وتدمير محطة رادار أوكرانية
الدفاع الروسية: تحييد عشرات المقاتلين الأجانب وتدمير محطة رادار أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الروسي نجح في القضاء على أكثر من 40 مرتزقا من دول أجنبية، في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:56+0000
2022-07-26T10:56+0000
2022-07-26T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، "قُتل أكثر من 40 من المرتزقة الأجانب، معظمهم من البولنديين، جراء غارة جوية بصواريخ عالية الدقة، عند نقطة التجمع المؤقتة لوحدات الفيلق الأجنبي في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت "نتيجة غارة شنها الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية على المواقع القتالية للكتيبة التابعة للواء الآلي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 70 قوميا، وتدمير مستودع ذخيرة".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت بيانات عن أعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا؛ وأشارت إلى أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصلت الأعداد إلى أكثر من 7 آلاف مرتزق، من نحو 60 دولة.كما نجحت القوات الجوية الروسية بتدمير محطة رادار أمريكية الصنع في منطقة ياغودني.واضطرت روسيا إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تحييد عشرات المقاتلين الأجانب وتدمير محطة رادار أوكرانية
10:56 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الروسي نجح في القضاء على أكثر من 40 مرتزقا من دول أجنبية، في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، "قُتل أكثر من 40 من المرتزقة الأجانب، معظمهم من البولنديين، جراء غارة جوية بصواريخ عالية الدقة، عند نقطة التجمع المؤقتة لوحدات الفيلق الأجنبي في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت "نتيجة غارة شنها الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية على المواقع القتالية للكتيبة التابعة للواء الآلي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة زايتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 70 قوميا، وتدمير مستودع ذخيرة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت بيانات عن أعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا؛ وأشارت إلى أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصلت الأعداد إلى أكثر من 7 آلاف مرتزق، من نحو 60 دولة.
كما نجحت القوات الجوية الروسية بتدمير محطة رادار أمريكية الصنع في منطقة ياغودني.
واضطرت روسيا
إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.