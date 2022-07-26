https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-عمل-مركز-التنسيق-المشترك-لنقل-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1065589794.html

الدفاع الروسية تعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

الدفاع الروسية تعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مركز التنسيق المشترك بدأ عمله في اسطنبول وفقا لمبادرة التفاهم بشأن النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T11:01+0000

2022-07-26T11:01+0000

2022-07-26T11:01+0000

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لأحكام مبادرة التفاهم المتبادل بشأن نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا، بدأ مركز تنسيق مشترك عمله في اسطنبول. ستصل مجموعة متقدمة من الخبراء الروس إلى اسطنبول اليوم وتبدأ العمل في شكل رباعي".وأوضح البيان أن "الوفد الروسي يرأسه الأدميرال إدوارد لويك."ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.ويتضمن الاتفاق، تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.

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