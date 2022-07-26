https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-الروسية-تعلن-موعد-تدريبات-القوات-المسلحة-الروسية-الاستراتيجية-فوستوك-2022--1065606825.html
الدفاع الروسية تعلن موعد تدريبات القوات المسلحة الروسية الاستراتيجية "فوستوك-2022"
الدفاع الروسية تعلن موعد تدريبات القوات المسلحة الروسية الاستراتيجية "فوستوك-2022"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية ستجري تدريبات "فوستوك-2022" الاستراتيجية في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T15:01+0000
2022-07-26T15:01+0000
2022-07-26T15:01+0000
روسيا
فوستوك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103571/16/1035711628_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efe573353a187f8ebece3fbcaeee33c3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر، تجري قوات المنطقة العسكرية الشرقية في القوات المسلحة الروسية بقيادة رئيس الأركان العامة تدريبات القيادة والأركان "فوستوك-2022".وأضاف البيان: "سيتم خلال التدريبات التدريب على استخدام تشكيلات القوات أثناء ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية".وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الشرقية ستشارك في التدريبات القوات الخاصة المحمولة جوا، والطيران البعيد المدى، وطيران النقل العسكري، فضلاً عن وحدات عسكرية لدول أخرى".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تدريبات "فوستوك-2022" المزمع إجراؤها في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر لا تتعلق بعمليات التعبئة، مشيرة إلى أن جزءًا من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن عدد القوات كاف للقيام بالمهام الموكلة إليها.وجاء في بيان الوزارة: "ينشر عدد من وسائل الإعلام الأجنبية معلومات غير موثوقة تزعم إجراء عمليات تعبئة. يرجى ملاحظة أن جزءا فقط من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة، وعددها كاف تماما للقيام بجميع المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة". الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في شهر مارس/آذار الماضي، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف الرئيس الروسي أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بوتين-جنود-الخدمة-الإلزامية-لن-يشاركوا-في-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059595706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103571/16/1035711628_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_19b9e883366d2c780391475cb92788f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فوستوك
الدفاع الروسية تعلن موعد تدريبات القوات المسلحة الروسية الاستراتيجية "فوستوك-2022"
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية ستجري تدريبات "فوستوك-2022" الاستراتيجية في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر، تجري قوات المنطقة العسكرية الشرقية في القوات المسلحة الروسية بقيادة رئيس الأركان العامة تدريبات القيادة والأركان "فوستوك-2022".
وأضاف البيان: "سيتم خلال التدريبات التدريب على استخدام تشكيلات القوات أثناء ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية".
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الشرقية ستشارك في التدريبات القوات الخاصة
المحمولة جوا، والطيران البعيد المدى، وطيران النقل العسكري، فضلاً عن وحدات عسكرية لدول أخرى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تدريبات "فوستوك-2022" المزمع إجراؤها في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر لا تتعلق بعمليات التعبئة، مشيرة إلى أن جزءًا من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، وأن عدد القوات كاف للقيام بالمهام الموكلة إليها.
وجاء في بيان الوزارة: "ينشر عدد من وسائل الإعلام الأجنبية معلومات غير موثوقة تزعم إجراء عمليات تعبئة. يرجى ملاحظة أن جزءا فقط من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة، وعددها كاف تماما للقيام بجميع المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وأضاف الرئيس الروسي أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.