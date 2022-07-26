عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-الروسية-تعلن-موعد-تدريبات-القوات-المسلحة-الروسية-الاستراتيجية-فوستوك-2022--1065606825.html
الدفاع الروسية تعلن موعد تدريبات القوات المسلحة الروسية الاستراتيجية "فوستوك-2022"
الدفاع الروسية تعلن موعد تدريبات القوات المسلحة الروسية الاستراتيجية "فوستوك-2022"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية ستجري تدريبات "فوستوك-2022" الاستراتيجية في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T15:01+0000
2022-07-26T15:01+0000
روسيا
فوستوك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103571/16/1035711628_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efe573353a187f8ebece3fbcaeee33c3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر، تجري قوات المنطقة العسكرية الشرقية في القوات المسلحة الروسية بقيادة رئيس الأركان العامة تدريبات القيادة والأركان "فوستوك-2022".وأضاف البيان: "سيتم خلال التدريبات التدريب على استخدام تشكيلات القوات أثناء ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية".وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الشرقية ستشارك في التدريبات القوات الخاصة المحمولة جوا، والطيران البعيد المدى، وطيران النقل العسكري، فضلاً عن وحدات عسكرية لدول أخرى".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تدريبات "فوستوك-2022" المزمع إجراؤها في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر لا تتعلق بعمليات التعبئة، مشيرة إلى أن جزءًا من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن عدد القوات كاف للقيام بالمهام الموكلة إليها.وجاء في بيان الوزارة: "ينشر عدد من وسائل الإعلام الأجنبية معلومات غير موثوقة تزعم إجراء عمليات تعبئة. يرجى ملاحظة أن جزءا فقط من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة، وعددها كاف تماما للقيام بجميع المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة". الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في شهر مارس/آذار الماضي، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف الرئيس الروسي أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بوتين-جنود-الخدمة-الإلزامية-لن-يشاركوا-في-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059595706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103571/16/1035711628_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_19b9e883366d2c780391475cb92788f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فوستوك

الدفاع الروسية تعلن موعد تدريبات القوات المسلحة الروسية الاستراتيجية "فوستوك-2022"

15:01 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمناورات "فوستوك 2018" (الشرق 2018)
مناورات فوستوك 2018 (الشرق 2018) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية ستجري تدريبات "فوستوك-2022" الاستراتيجية في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر، تجري قوات المنطقة العسكرية الشرقية في القوات المسلحة الروسية بقيادة رئيس الأركان العامة تدريبات القيادة والأركان "فوستوك-2022".
وأضاف البيان: "سيتم خلال التدريبات التدريب على استخدام تشكيلات القوات أثناء ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية".
وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الشرقية ستشارك في التدريبات القوات الخاصة المحمولة جوا، والطيران البعيد المدى، وطيران النقل العسكري، فضلاً عن وحدات عسكرية لدول أخرى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تدريبات "فوستوك-2022" المزمع إجراؤها في الفترة من 30 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر لا تتعلق بعمليات التعبئة، مشيرة إلى أن جزءًا من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن عدد القوات كاف للقيام بالمهام الموكلة إليها.
وجاء في بيان الوزارة: "ينشر عدد من وسائل الإعلام الأجنبية معلومات غير موثوقة تزعم إجراء عمليات تعبئة. يرجى ملاحظة أن جزءا فقط من القوات المسلحة الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة، وعددها كاف تماما للقيام بجميع المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في شهر مارس/آذار الماضي، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الروسي أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا فقط المحترفون
7 مارس, 21:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала