https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-السورية-تعلن-جاهزية-الجيش-السوري-للتصدي-لأي-عدوان-محتمل-من-قبل-تركيا-1065617161.html
الدفاع السورية تعلن جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا
الدفاع السورية تعلن جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا
26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:29+0000
2022-07-26T21:29+0000
2022-07-26T21:29+0000
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