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بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-السورية-تعلن-جاهزية-الجيش-السوري-للتصدي-لأي-عدوان-محتمل-من-قبل-تركيا-1065617161.html
الدفاع السورية تعلن جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا
الدفاع السورية تعلن جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا
26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:29+0000
2022-07-26T21:29+0000
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

الدفاع السورية تعلن جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا

21:29 GMT 26.07.2022
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:53 GMT
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