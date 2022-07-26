https://arabic.sputniknews.com/20220726/الرئيس-الإسرائيلي-معلقا-على-أزمة-بلاده-مع-روسيا-كلما-قل-الحديث-كان-أفضل-1065584935.html
الرئيس الإسرائيلي معلقا على أزمة بلاده مع روسيا: "كلما قل الحديث كان أفضل"
الرئيس الإسرائيلي معلقا على أزمة بلاده مع روسيا: "كلما قل الحديث كان أفضل"
علق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على أزمة بلاده مع روسيا مؤكدا أن التقليل من التعليقات حول تلك الأزمة سيكون أفضل في علاجها. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:49+0000
2022-07-26T09:49+0000
2022-07-26T09:49+0000
روسيا
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا للقناة 13 العبرية أكد هرتسوغ أنه يتبع قاعدتين فيما يتعلق بأزمة الوكالة اليهودية وإغلاقها في روسيا.وقال: "فيما يتعلق بالموضوع الذي يهمنا وهو أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا، فهو موضوع قريب من قلبي، وأنا أتبع قاعدتين هنا، الأولى هناك أشياء يجب أن تبقى صامتة، فكلما قل حديثنا كان ذلك أفضل، وسيمكن معالجة القضية برمتها بشكل صحيح".وعن القاعدة الثانية لفت هرتسوغ إلى أنه يعمل "بتعاون كامل مع يائير لابيد"، قائلا عن دوره في تلك الأزمة: "سأساعد حيث يمكنني المساعدة ".وقال: "الزيارة كانت ناجحة للغاية وفاقت كل التوقعات"، مشيرا إلى أن بايدن أظهر حبه لإسرائيل، ولوح في وجهي وصرخ لي قائلا: "أنا في بيتي".والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سوخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/-رئيس-وزراء-إسرائيل-يرسل-وفدا-إلى-موسكو-لمناقشة-قرار-إغلاق-الوكالة-اليهودية-في-روسيا-1065487560.html
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روسيا, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس الإسرائيلي معلقا على أزمة بلاده مع روسيا: "كلما قل الحديث كان أفضل"
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علق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على أزمة بلاده مع روسيا مؤكدا أن التقليل من التعليقات حول تلك الأزمة سيكون أفضل في علاجها.
ووفقا للقناة
13 العبرية أكد هرتسوغ أنه يتبع قاعدتين فيما يتعلق بأزمة الوكالة اليهودية وإغلاقها في روسيا.
وقال: "فيما يتعلق بالموضوع الذي يهمنا وهو أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا، فهو موضوع قريب من قلبي، وأنا أتبع قاعدتين هنا، الأولى هناك أشياء يجب أن تبقى صامتة، فكلما قل حديثنا
كان ذلك أفضل، وسيمكن معالجة القضية برمتها بشكل صحيح".
وعن القاعدة الثانية لفت هرتسوغ إلى أنه يعمل "بتعاون كامل مع يائير لابيد"، قائلا عن دوره في تلك الأزمة: "سأساعد حيث يمكنني المساعدة ".
ومعلقا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى إسرائيل، اعتبر هرتسوغ أنها كانت زيارة ناجحة للغاية، حسب تعبيره.
وقال: "الزيارة كانت ناجحة للغاية وفاقت كل التوقعات"، مشيرا إلى أن بايدن أظهر حبه لإسرائيل، ولوح في وجهي وصرخ لي قائلا: "أنا في بيتي".
يشار إلى أن وزارة العدل الروسية كانت قد رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.
والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سوخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.