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https://arabic.sputniknews.com/20220726/السعودية-القبض-على-مصرية-تحدثت-بمضامين-جنسية-على-مواقع-التواصل-1065587560.html
السعودية... القبض على مصرية "تحدثت بمضامين جنسية" على مواقع التواصل
السعودية... القبض على مصرية "تحدثت بمضامين جنسية" على مواقع التواصل
ألقت السلطات السعودية القبض على "مقيمة من الجنسية المصرية"، ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل تتحدث مع أخرى "بمضامين وإيحاءات جنسية". 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:39+0000
2022-07-26T10:39+0000
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على "تويتر": "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة".وأضاف الفيديو أنه "جرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".
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أخبار السعودية اليوم, مجتمع

السعودية... القبض على مصرية "تحدثت بمضامين جنسية" على مواقع التواصل

10:39 GMT 26.07.2022
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ألقت السلطات السعودية القبض على "مقيمة من الجنسية المصرية"، ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل تتحدث مع أخرى "بمضامين وإيحاءات جنسية".
وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على "تويتر": "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة".
وأضاف الفيديو أنه "جرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".
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