https://arabic.sputniknews.com/20220726/السفير-الروسي-في-اليونان-أثينا-تدمر-بسياستها-العلاقة-بين-البلدين-1065579555.html

السفير الروسي في اليونان: أثينا تدمر بسياستها العلاقة بين البلدين

السفير الروسي في اليونان: أثينا تدمر بسياستها العلاقة بين البلدين

قال السفير الروسي في اليونان أندريه ماسلوف، اليوم الثلاثاء، إن سياسة أثينا دمرت العلاقات الثنائية بين روسيا واليونان. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T08:28+0000

2022-07-26T08:28+0000

2022-07-26T08:28+0000

روسيا

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وأضاف: "منذ نهاية فبراير/شباط، تدمرت علاقاتنا الثنائية تماما، ولم تعد موجودة، ولا يوجد أي تعاون أو اتصالات بين الجانبين، باختصار في غضون أيام، تدمرت المجموعة الغنية من العلاقات الثنائية التي تراكمت على مدى عقود عديدة".في الوقت نفسه، لفت السفير الانتباه إلى حقيقة أن المراقبين في اليونان ينتقدون الحكومة اليونانية بشكل حاد على نحو متزايد "لحقيقة أنه من خلال أفعالها، لأول مرة منذ 200 سنة، أصبحت اليونان دولة غير صديقة لروسيا، على الرغم من أن روسيا في الواقع لم تفعل أي شيء سيء لليونان".

https://arabic.sputniknews.com/20220411/اليونان-تحاول-أن-تكون-مركزا-للطاقة-في-البلقان-وأوروبا-كبديل-عن-روسيا-1061081508.html

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