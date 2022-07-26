https://arabic.sputniknews.com/20220726/السفير-المصري-العلاقات-مع-الدوحة-تشهد-انطلاقة-قوية-1065592235.html
السفير المصري: العلاقات مع الدوحة تشهد انطلاقة قوية
السفير المصري: العلاقات مع الدوحة تشهد انطلاقة قوية
قال السفير المصري في الدوحة، عمرو الشربيني، إن العلاقات بين مصر وقطر تشهد انطلاقة نوعية في كافة المجالات. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:37+0000
2022-07-26T11:37+0000
2022-07-26T11:37+0000
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وحسب موقع الخليج أونلاين، أكد السفير أن التعاون المصري القطري يقوم على أسس صلبة تناسب متطلبات المرحلة وطموحات الشعبين.وتابع الشربيني أن بلاده تطمح لمزيد من التعاون مع كافة الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية. وجاء حديث السفير المصري خلال الاحتفال بالذكرى السبعين ثورة 23 يوليو، والتي قامت في 1952، وذلك بمقر السفارة المصرية في قطر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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السفير المصري: العلاقات مع الدوحة تشهد انطلاقة قوية
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قال السفير المصري في الدوحة، عمرو الشربيني، إن العلاقات بين مصر وقطر تشهد انطلاقة نوعية في كافة المجالات.
وحسب موقع
الخليج أونلاين، أكد السفير أن التعاون المصري القطري يقوم على أسس صلبة تناسب متطلبات المرحلة وطموحات الشعبين.
وتابع الشربيني أن بلاده تطمح لمزيد من التعاون مع كافة الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية.
وجاء حديث السفير المصري خلال الاحتفال بالذكرى السبعين ثورة 23 يوليو، والتي قامت في 1952، وذلك بمقر السفارة المصرية في قطر.