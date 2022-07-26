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السفير المصري: العلاقات مع الدوحة تشهد انطلاقة قوية
السفير المصري: العلاقات مع الدوحة تشهد انطلاقة قوية
قال السفير المصري في الدوحة، عمرو الشربيني، إن العلاقات بين مصر وقطر تشهد انطلاقة نوعية في كافة المجالات. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع الخليج أونلاين، أكد السفير أن التعاون المصري القطري يقوم على أسس صلبة تناسب متطلبات المرحلة وطموحات الشعبين.وتابع الشربيني أن بلاده تطمح لمزيد من التعاون مع كافة الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية. وجاء حديث السفير المصري خلال الاحتفال بالذكرى السبعين ثورة 23 يوليو، والتي قامت في 1952، وذلك بمقر السفارة المصرية في قطر.
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أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن

السفير المصري: العلاقات مع الدوحة تشهد انطلاقة قوية

11:37 GMT 26.07.2022
© flickr.com / John McCabeعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© flickr.com / John McCabe
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قال السفير المصري في الدوحة، عمرو الشربيني، إن العلاقات بين مصر وقطر تشهد انطلاقة نوعية في كافة المجالات.
وحسب موقع الخليج أونلاين، أكد السفير أن التعاون المصري القطري يقوم على أسس صلبة تناسب متطلبات المرحلة وطموحات الشعبين.
وتابع الشربيني أن بلاده تطمح لمزيد من التعاون مع كافة الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية.
وجاء حديث السفير المصري خلال الاحتفال بالذكرى السبعين ثورة 23 يوليو، والتي قامت في 1952، وذلك بمقر السفارة المصرية في قطر.
عمرو الشربيني... سفير فوق العادة لمصر في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2021
عمرو الشربيني... سفير "فوق العادة" لمصر في قطر
24 يونيو 2021, 11:11 GMT
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