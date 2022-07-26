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السودان... انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوقف إطلاق النار الدائم في دارفور

السودان... انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوقف إطلاق النار الدائم في دارفور

أكد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور، ممثل الـ"يونتامس"، ساندي بجاج، أنه تم تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنضوج. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T13:57+0000

2022-07-26T13:57+0000

2022-07-26T13:57+0000

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وأشاد بجاج خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التشاوري لوقف إطلاق النار الدائم في دارفور، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، في فندق "كريمسون لايت" بأداء أعضاء اللجنة، الذين لفت إلى أنهم "ظلوا يعملون في صمت لحل المشاكل التي تواجه سير وقف إطلاق النار بدارفور"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وأوضح ساندي بجاج أن "الاجتماع يأتي بغرض تقديم الشرح والتفاكر حول اختصاصات لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار وانشطتها وتطورات أعمالها، إلى جانب إحاطة أصحاب المصلحة بالجهود الجارية التي تبذلها الـ"يونتامس" لتفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم، ومعرفة آراء المجموعات واهتماماتها والتحديات التي تواجهها، وتطلعات تلك المنظمات حول الدور المنوط بلجنة وقف إطلاق النار الدائم بدارفور".من ناحيته، أشار رئيس مكتب إقليم دارفور لوقف إطلاق النار بالإنابة، ياو بواكا، خلال الجلسة إلى أن "الأنشطة المرتقبة من قبل منظمات المجتمع المدني لدعم اللجنة تتمثل في أنشطة الانذار المبكر حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها بشكل صحيح، وتبني تطلعات قادة المجتمع او ممثليه والزعماء التقليديين تجاه وقف إطلاق النار".وأكد ياو على "أهمية دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام للإسهام بخاصة ما يتصل يتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين في دارفور".كما أكد "أهمية مشاركة المرأة في أنشطة لجنة إطلاق النار الدائم، داعيآ إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين منظمات المجتمع المدني والـ"يونتامس" ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في صنع السلام وعملية بناء السلام بطريقة متكاملة".أما ممثل الحكومة في لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار العميد الركن، عبد الحكيم علي نابري، فقد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري على "أهمية عمل لجنة وقف إطلاق النار بدارفور باعتبار ذلك المحك الأساسي التي تؤكد عزم الأطراف على تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان".تشهد ولاية غرب دارفور نزاعات قبلية منذ 3 أعوام، تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك، ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/السودان-يدشن-صندوقا-خيريا-لدعم-عودة-النازحين-غرب-دارفور-1064135364.html

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