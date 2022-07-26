https://arabic.sputniknews.com/20220726/الشيوخ-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-يوفر-قرابة-52-مليار-دولار-لمصنعي-أشباه-الموصلات-1065610817.html
"الشيوخ الأمريكي" يقدم مشروع قانون يوفر قرابة 52 مليار دولار لمصنعي أشباه الموصلات
"الشيوخ الأمريكي" يقدم مشروع قانون يوفر قرابة 52 مليار دولار لمصنعي أشباه الموصلات
ذكرت تقارير إعلامية أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T16:59+0000
2022-07-26T16:59+0000
2022-07-26T16:59+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فقد قدم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وسط نقص الإمدادات والمنافسة العالمية في الصناعة مع الصين.وقد حظي التشريع في تصويت إجرائي لأعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 64 مقابل 32، وهو ما يدفعه إلى الأمام نحو تمريره من قبل المجلس.ومن المتوقع أن يتم التصويت على الموافقة بحلول نهاية الأسبوع، وبعد ذلك سيتم إرسال التشريع إلى مجلس النواب ثم التوفيق بينه وبين نسخة مجلس الشيوخ للموافقة النهائية.كما وصف شومر التشريع بأنه أحد أهم الإنجازات التي حققها الحزبان في الكونغرس الحالي، لافتا إلى أنه سيوفر ما يقرب من 52 مليار دولار لمصنعي شرائح أشباه الموصلات والباحثين لدعم الصناعة المحلية الأمريكية.وسيسمح مشروع القانون أيضًا بما يقرب من 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمؤسسة العلوم الوطنية، بما في ذلك إنشاء مراكز تقنية إقليمية في أجزاء من الولايات المتحدة لم تجذب عادة الاستثمار التكنولوجي.
https://arabic.sputniknews.com/20210818/أشباه-الموصلات-حرب-عالمية-صامتة-بين-الصين-وأمريكا-في-أفغانستان--1049878356.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
"الشيوخ الأمريكي" يقدم مشروع قانون يوفر قرابة 52 مليار دولار لمصنعي أشباه الموصلات
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ذكرت تقارير إعلامية أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية.
ووفقا لوسائل إعلام
أمريكية فقد قدم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وسط نقص الإمدادات والمنافسة العالمية في الصناعة مع الصين.
وقد حظي التشريع في تصويت إجرائي
لأعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 64 مقابل 32، وهو ما يدفعه إلى الأمام نحو تمريره من قبل المجلس.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على الموافقة بحلول نهاية الأسبوع، وبعد ذلك سيتم إرسال التشريع إلى مجلس النواب ثم التوفيق بينه وبين نسخة مجلس الشيوخ للموافقة النهائية.
وحسب ما أوردته التقارير الإعلامية فإن "التشريع سيضطلع باستثمارات تاريخية في البحث العلمي، حيث قال زعيم الأغلبية تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، في خطاب في قاعة مجلس الشيوخ "سيستهدف بشكل مباشر أزمة الرقائق في بلادنا"، مؤكدا أنه على ثقة من أن "الأجيال القادمة ستنظر إلى الوراء على إقرار هذه الرقائق ومشروع قانون العلوم كنقطة تحول للقيادة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين."
كما وصف شومر التشريع بأنه أحد أهم الإنجازات التي حققها الحزبان في الكونغرس الحالي، لافتا إلى أنه سيوفر ما يقرب من 52 مليار دولار لمصنعي شرائح أشباه الموصلات والباحثين لدعم الصناعة المحلية الأمريكية.
يأتي التشريع وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات المرتبط بتعطيل سلاسل التوريد من خلال عدة عوامل تأتي تدابير كورونا على رأسها، وهو ما أثر بدوره على عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك صناعات السيارات والإلكترونيات والطاقة.
وسيسمح مشروع القانون أيضًا بما يقرب من 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمؤسسة العلوم الوطنية، بما في ذلك إنشاء مراكز تقنية إقليمية في أجزاء من الولايات المتحدة لم تجذب عادة الاستثمار التكنولوجي.