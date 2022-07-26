https://arabic.sputniknews.com/20220726/الصحة-العالمية-كورونا-لا-يزال-قيد-الانتشار-وعلى-جميع-الدول-اتخاذ-التدابير-اللازمة-1065593951.html
الصحة العالمية: "كورونا" لا يزال قيد الانتشار وعلى جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة
الصحة العالمية: "كورونا" لا يزال قيد الانتشار وعلى جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة
أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ما زال قيد الانتشار، مشددة على أنه من الضروري أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لحماية مواطنيها. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:58+0000
2022-07-26T11:58+0000
2022-07-26T11:59+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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ووفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلامية أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن أي بلد قام بتخفيف التدابير الاجتماعية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا يجب عليه أن يكون قد استند في ذلك إلى "تقييمات راسخة وموثوق بها للمخاطر"، وفقا لتعبيره.وقال المسؤول الدولي: "ينبغي أن يدرك الجميع أن الفيروس لا يزال قيد الانتشار، وأن عليهم مواصلة حماية أنفسهم باتخاذ التدابير الوقائية المعروفة.يشار إلى أن دولا كثيرة تشهد عودة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أبلغت دول إقليم شرق المتوسط، عن نحو 22.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 344 ألف حالة وفاة، وذلك حتى الـ 24 من يوليو/ تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-موجة-جديدة-لفيروس-كورونا-في-أوروبا-1065278907.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
الصحة العالمية: "كورونا" لا يزال قيد الانتشار وعلى جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة
11:58 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ما زال قيد الانتشار، مشددة على أنه من الضروري أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لحماية مواطنيها.
ووفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلامية
أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن أي بلد قام بتخفيف التدابير الاجتماعية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا يجب عليه أن يكون قد استند في ذلك إلى "تقييمات راسخة وموثوق بها للمخاطر"، وفقا لتعبيره.
وقال المسؤول الدولي: "ينبغي أن يدرك الجميع أن الفيروس
لا يزال قيد الانتشار، وأن عليهم مواصلة حماية أنفسهم باتخاذ التدابير الوقائية المعروفة.
تصريحات المنظري جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، حيث أكد على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات مثل "ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة، واتباع آداب السعال السليمة وغيرها".
يشار إلى أن دولا كثيرة تشهد عودة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أبلغت دول إقليم شرق المتوسط، عن نحو 22.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 344 ألف حالة وفاة
، وذلك حتى الـ 24 من يوليو/ تموز الجاري.