https://arabic.sputniknews.com/20220726/العطش-يهدد-إيران-مسؤول-نحتاج-إلى-قوة-دبلوماسية-وإلا-فستحرمنا-طالبان-الماء-1065601450.html

العطش يهدد إيران... مسؤول: نحتاج إلى قوة دبلوماسية وإلا فستحرمنا طالبان الماء

العطش يهدد إيران... مسؤول: نحتاج إلى قوة دبلوماسية وإلا فستحرمنا طالبان الماء

انتقد رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، سلوك حركة طالبان التي تتولى مقاليد الحكم في أفغانستان، بشأن محاصصة المياه بين البلدين. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T13:43+0000

2022-07-26T13:43+0000

2022-07-26T13:43+0000

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وقال سلاجقة إن "وزارة الطاقة الإيرانية عقدت اجتماعا مع نظيرتها في أفغانستان، ولكن مع الأسف لم تتوصل هذه اللقاءات إلى نتيجة، لأن الجانب الآخر لا يعترف بالأرقام والأعداد"، بحسب صحيفة "همشهري" الإيرانية.وأضاف: "يجري حاليا بناء سد بَخشباد على نهر فراه شمالي أفغانستان، وحينما يكتمل بناؤه ويبدأ في العمل، لن يتبقى نصيب من المياه ليتدفق إلى بحيرة هامون في إيران، كما تبني إيران عددا من السدود الأخرى وهو ما يتطلب دبلوماسية قوية حتى تحصل إيران على حصتها"، وفق قوله.

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