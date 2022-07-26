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https://arabic.sputniknews.com/20220726/العطش-يهدد-إيران-مسؤول-نحتاج-إلى-قوة-دبلوماسية-وإلا-فستحرمنا-طالبان-الماء-1065601450.html
العطش يهدد إيران... مسؤول: نحتاج إلى قوة دبلوماسية وإلا فستحرمنا طالبان الماء
العطش يهدد إيران... مسؤول: نحتاج إلى قوة دبلوماسية وإلا فستحرمنا طالبان الماء
انتقد رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، سلوك حركة طالبان التي تتولى مقاليد الحكم في أفغانستان، بشأن محاصصة المياه بين البلدين. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:43+0000
2022-07-26T13:43+0000
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وقال سلاجقة إن "وزارة الطاقة الإيرانية عقدت اجتماعا مع نظيرتها في أفغانستان، ولكن مع الأسف لم تتوصل هذه اللقاءات إلى نتيجة، لأن الجانب الآخر لا يعترف بالأرقام والأعداد"، بحسب صحيفة "همشهري" الإيرانية.وأضاف: "يجري حاليا بناء سد بَخشباد على نهر فراه شمالي أفغانستان، وحينما يكتمل بناؤه ويبدأ في العمل، لن يتبقى نصيب من المياه ليتدفق إلى بحيرة هامون في إيران، كما تبني إيران عددا من السدود الأخرى وهو ما يتطلب دبلوماسية قوية حتى تحصل إيران على حصتها"، وفق قوله.
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أخبار إيران, العالم

العطش يهدد إيران... مسؤول: نحتاج إلى قوة دبلوماسية وإلا فستحرمنا طالبان الماء

13:43 GMT 26.07.2022
© AP Photo / Vahid Salemiنهر زاینده رود جف إثر درجات الحرارة المرتفعة في أصفهان، إيران 10 يوليو/ تموز 2018
نهر زاینده رود جف إثر درجات الحرارة المرتفعة في أصفهان، إيران 10 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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انتقد رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، سلوك حركة طالبان التي تتولى مقاليد الحكم في أفغانستان، بشأن محاصصة المياه بين البلدين.
وقال سلاجقة إن "وزارة الطاقة الإيرانية عقدت اجتماعا مع نظيرتها في أفغانستان، ولكن مع الأسف لم تتوصل هذه اللقاءات إلى نتيجة، لأن الجانب الآخر لا يعترف بالأرقام والأعداد"، بحسب صحيفة "همشهري" الإيرانية.
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ونقلت همشهري عن مدير عام حماية البيئة في محافظة بلوشستان الإيرانية، داود ميرشكار، قوله إن طالبان نقلت مياه سد كمال خان إلى منطقة غود زره، والتفت على حصة إيران دون مراعاة القضايا البيئية والحصص المتعلقة بالمسطحات المائية.

وأضاف: "يجري حاليا بناء سد بَخشباد على نهر فراه شمالي أفغانستان، وحينما يكتمل بناؤه ويبدأ في العمل، لن يتبقى نصيب من المياه ليتدفق إلى بحيرة هامون في إيران، كما تبني إيران عددا من السدود الأخرى وهو ما يتطلب دبلوماسية قوية حتى تحصل إيران على حصتها"، وفق قوله.
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