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https://arabic.sputniknews.com/20220726/العقود-الآجلة-للغاز-في-أوروبا-تتجاوز-ألفي-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-للمرة-الأولى-منذ-أشهر-1065584035.html
العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتجاوز ألفي دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ أشهر
العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتجاوز ألفي دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ أشهر
تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 9 مارس/ آذار، وهي ترتفع حاليا بنسبة 7 % تقريبا، وفقا... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:43+0000
2022-07-26T09:43+0000
العالم
عقود آجلة
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موسكو - سبوتنيك. وتم تداول سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب على مؤشر TTF عند نحو 1891 دولارا عند افتتاح التداول، وهو أعلى بنسبة 1.5 % من سعر التسوية يوم الاثنين - 1862.7 دولارا لكل 1000 متر مكعب.ثم انخفضت الأسعار إلى 1875.7 دولار (+ 0.7%) وفي الدقائق الأخيرة نمت مرة أخرى. في الوقت الحالي، يمثل المستوى الأعلى 2003.2 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/صحيفة-ذعر-يصيب-أوروبا-بعد-قرار-تخفيض-كميات-الغاز-عبر-التيار-الشمالي-بسبب-الصيانة-1065569816.html
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العالم, عقود آجلة

العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتجاوز ألفي دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ أشهر

09:43 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev / الذهاب إلى بنك الصورمحطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev
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تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 9 مارس/ آذار، وهي ترتفع حاليا بنسبة 7 % تقريبا، وفقا لبورصة ICE ومقرها لندن.
موسكو - سبوتنيك. وتم تداول سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب على مؤشر TTF عند نحو 1891 دولارا عند افتتاح التداول، وهو أعلى بنسبة 1.5 % من سعر التسوية يوم الاثنين - 1862.7 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
صحيفة: ذعر يصيب أوروبا بعد قرار تخفيض كميات الغاز عبر التيار الشمالي بسبب الصيانة
04:56 GMT
ثم انخفضت الأسعار إلى 1875.7 دولار (+ 0.7%) وفي الدقائق الأخيرة نمت مرة أخرى. في الوقت الحالي، يمثل المستوى الأعلى 2003.2 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
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