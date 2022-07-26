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https://arabic.sputniknews.com/20220726/القوات-الأوكرانية-تهاجم-نقطة-تفتيش-في-بريانسك-بطائرة-مسيرة-1065580085.html
القوات الأوكرانية تهاجم نقطة تفتيش في بريانسك الروسية بطائرة مسيرة
القوات الأوكرانية تهاجم نقطة تفتيش في بريانسك الروسية بطائرة مسيرة
أعلن حاكم مدينة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن القوات الأوكرانية هاجمت نقطة تفتيش في المدينة باستخدام طائرة مسيرة. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T08:45+0000
2022-07-26T09:07+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال بوغوماز إن نقطة التفتيش "تروبورتنوي" في منطقة بريانسك تعرضت للهجوم من قبل القوات الأوكرانية، حيث أسقطت الطائرة دون طيار عبوة ناسفة في الموقع.وقال حاكم بريانسك إنه نتيجة للهجوم على نقطة "تروبورتنو" للتفتيش، أصيب أربعة أشخاص، ويجري مساعدتهم.وأضاف: "نتيجة القصف، هناك أربعة ضحايا يتلقون الآن المساعدة الطبية. الخدمات الإسعافية بدأت بالعمل على الفور".وقال ممثل عن الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية لوكالة "سبوتنيك"، إن ضحايا قصف نقطة تفتيش "تروبورتنوي" في منطقة بريانسك أصيبوا بجروح طفيفة ومعتدلة، وتم نقلهم إلى المستشفى.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/تحرير-دونباس-تطهير-أكبر-محطة-كهروحرارية-في-أوروبا-من-المسلحين-1065522929.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تهاجم نقطة تفتيش في بريانسك الروسية بطائرة مسيرة

08:45 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 09:07 GMT 26.07.2022)
© AFP 2022 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Amer Almohibany
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أعلن حاكم مدينة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن القوات الأوكرانية هاجمت نقطة تفتيش في المدينة باستخدام طائرة مسيرة.
وقال بوغوماز إن نقطة التفتيش "تروبورتنوي" في منطقة بريانسك تعرضت للهجوم من قبل القوات الأوكرانية، حيث أسقطت الطائرة دون طيار عبوة ناسفة في الموقع.
وقال حاكم بريانسك إنه نتيجة للهجوم على نقطة "تروبورتنو" للتفتيش، أصيب أربعة أشخاص، ويجري مساعدتهم.
وأضاف: "نتيجة القصف، هناك أربعة ضحايا يتلقون الآن المساعدة الطبية. الخدمات الإسعافية بدأت بالعمل على الفور".
وقال ممثل عن الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية لوكالة "سبوتنيك"، إن ضحايا قصف نقطة تفتيش "تروبورتنوي" في منطقة بريانسك أصيبوا بجروح طفيفة ومعتدلة، وتم نقلهم إلى المستشفى.
محطة أوغليغورسك الكهروحرارية في مدينة سفيتلودارسك التابعة لجمهوورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير دونباس: تطهير أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا من المسلحين
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