https://arabic.sputniknews.com/20220726/المستشار-الاقتصادي-لرئيس-الحكومة-المصرية-لن-نقبل-بأي-شروط-لصندوق-النقد-لا-يتحملها-المواطن-1065603241.html
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المصرية: لن نقبل بأي شروط لصندوق النقد لا يتحملها المواطن
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المصرية: لن نقبل بأي شروط لصندوق النقد لا يتحملها المواطن
أكدت المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء المصري، جيهان صالح، أن الحكومة المصرية لن ترضى بأي شروط لصندوق النقد الدولي لن يتحملها المواطن المصري. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T14:15+0000
2022-07-26T14:15+0000
2022-07-26T14:15+0000
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
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ووفقا لتصريحات أدلت بها صالح إلى إحدى الفضائيات المصرية، قالت: "التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد لم ينته، ولن نقبل بشروط قاسية على المواطن في الاتفاق".وشددت المستشارة الحكومية أن كل ما يثار حول موضوع رفع سعر الخبز، ليس صحيحا.وأوضحت أن الحكومة لديها "برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية بدأنا العمل عليه منذ 2021، ويتضمن تمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة"، لافتة إلى أنه "ليس مهما قيمة القرض لكن مهم أن يكون معنا دعم من المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات".وقالت: "مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء في أقساط الديون أو خدمتها"، مؤكدة أن الحكومة تستهدف "مسارًا نزوليًا للدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/تقدم-المفاوضات-بين-مصر-وصندوق-النقد-الدولي-للحصول-على-قرض-جديد-كم-تبلغ-قيمته؟-1065276125.html
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أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المصرية: لن نقبل بأي شروط لصندوق النقد لا يتحملها المواطن
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أكدت المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء المصري، جيهان صالح، أن الحكومة المصرية لن ترضى بأي شروط لصندوق النقد الدولي لن يتحملها المواطن المصري.
ووفقا لتصريحات أدلت بها صالح إلى إحدى الفضائيات المصرية، قالت: "التفاوض مع صندوق النقد
الدولي حول برنامج تعاون جديد لم ينته، ولن نقبل بشروط قاسية على المواطن في الاتفاق".
وشددت المستشارة الحكومية أن كل ما يثار حول موضوع رفع سعر الخبز، ليس صحيحا.
وأوضحت أن الحكومة لديها "برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية
بدأنا العمل عليه منذ 2021، ويتضمن تمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة"، لافتة إلى أنه "ليس مهما قيمة القرض لكن مهم أن يكون معنا دعم من المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات".
وقالت: "مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء في أقساط الديون
أو خدمتها"، مؤكدة أن الحكومة تستهدف "مسارًا نزوليًا للدين".