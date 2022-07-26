https://arabic.sputniknews.com/20220726/المغرب-وإسرائيل-يوقعان-اتفاق-تعاون-في-المجال-القضائي-1065612783.html
المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون في المجال القضائي
المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون في المجال القضائي
أضاف المغرب وإسرائيل روابط قانونية جديدة إلى قائمة متزايدة من اتفاقيات التعاون منذ تطبيع العلاقات في عام 2020، خلال زيارة وزير العدل الإسرائيلي جدعون سار،... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T17:48+0000
2022-07-26T17:48+0000
2022-07-26T17:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053075061_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_b10b4e3bf40a69406ab22f232aca96f2.jpg
وقال بيان مشترك إن البلدين سيتبادلان الخبرات وتحديث أنظمتهما القضائية من خلال الرقمنة، فيما يتعاونان في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر، بحسب "فرانس برس".يوم الثلاثاء أيضا، أجرى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وهو من عرب إسرائيل ينحدر من أصول مغربية، محادثات في الرباط حول برنامج للتبادل الثقافي للشباب من البلدين.قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكنه أعاد العلاقات بعد عقدين من الزمن في صفقة شهدت اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.منذ ذلك الحين، كان هناك زيارات متبادلة من المسؤولين المغاربة والإسرائيليين، ووقعوا اتفاقيات تتراوح بين الدفاع والأمن إلى الاقتصاد والثقافة والرياضة.زار قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي المغرب، الأسبوع الماضي، لتعزيز التحالف الاستراتيجي والعسكري بين الدولة اليهودية والدولة الواقعة شمالي أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/المغرب-يستمر-في-معركته-ضد-حرائق-الغابات-1065603593.html
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053075061_48:0:1469:1066_1920x0_80_0_0_7ba3cd4fec94245d18f86ddd526944a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون في المجال القضائي
تابعنا عبر
أضاف المغرب وإسرائيل روابط قانونية جديدة إلى قائمة متزايدة من اتفاقيات التعاون منذ تطبيع العلاقات في عام 2020، خلال زيارة وزير العدل الإسرائيلي جدعون سار، اليوم الثلاثاء، حيث وقّع اتفاقا قضائيا مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي.
وقال بيان مشترك إن البلدين سيتبادلان الخبرات وتحديث أنظمتهما القضائية
من خلال الرقمنة، فيما يتعاونان في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر، بحسب "فرانس برس".
يوم الثلاثاء أيضا، أجرى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وهو من عرب إسرائيل ينحدر من أصول مغربية، محادثات في الرباط حول برنامج للتبادل الثقافي للشباب من البلدين.
قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكنه أعاد العلاقات بعد عقدين من الزمن في صفقة شهدت اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
منذ ذلك الحين، كان هناك زيارات متبادلة من المسؤولين المغاربة والإسرائيليين، ووقعوا اتفاقيات تتراوح بين الدفاع والأمن إلى الاقتصاد والثقافة والرياضة.
زار قائد الجيش الإسرائيلي
أفيف كوخافي المغرب، الأسبوع الماضي، لتعزيز التحالف الاستراتيجي والعسكري بين الدولة اليهودية والدولة الواقعة شمالي أفريقيا.