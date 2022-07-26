https://arabic.sputniknews.com/20220726/المغرب-يستمر-في-معركته-ضد-حرائق-الغابات-1065603593.html
المغرب يستمر في معركته ضد حرائق الغابات
المغرب يستمر في معركته ضد حرائق الغابات
أعلنت السلطات المحلية في المغرب اندلاع حرائق الغابات في إقليم العرائش، منذ أمس الاثنين. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T14:14+0000
2022-07-26T14:14+0000
2022-07-26T14:14+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وشملت تلك الحرائق غابة "بوهاشم جبل العلم"، وغابة "المنزلة"، حيث أشار المصدر إلى الجهود التي بذلت لمكافحة تلك الحرائق من قبل الفرق المكونة من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، حيث تم إجلاء 500 أسرة من مساكنها.فيما أضاف المصدر تسجيل حالتي وفاة لسيدتين نتيجة الاختناق، بعد رفضهما إخلاء المساكن على الرغم من نداءات السلطات المحلية بضرورة إخلاء المنطقة، بحسب موقع "هبة برس".وتحاول حاليا 4 طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية من طراز "كنادير"، ومروحيات تابعة للدرك الملكي، تحويط الحرائق التي انتشرت في مناطق واسعة من إقليم العرائش.وتمكنت الفرق حتى الآن من تطويق الحريق المسجل على مستوى غابة "المنزلة" التي أتت النيرات فيها على قرابة 30 هكتارا من الغطاء الغابوي، والسيطرة على 90% من الحريق المندلع بالقرب من دوار "الرمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/-لليوم-الخامس-الحرائق-تلتهم-الأخضر-واليابس-شمالي-المغرب-فيديوهات-1065191045.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
المغرب يستمر في معركته ضد حرائق الغابات
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أعلنت السلطات المحلية في المغرب اندلاع حرائق الغابات في إقليم العرائش، منذ أمس الاثنين.
وشملت تلك الحرائق غابة "بوهاشم جبل العلم"، وغابة "المنزلة"، حيث أشار المصدر إلى الجهود التي بذلت لمكافحة تلك الحرائق من قبل الفرق المكونة من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، حيث تم إجلاء 500 أسرة من مساكنها.
فيما أضاف المصدر تسجيل حالتي وفاة لسيدتين نتيجة الاختناق، بعد رفضهما إخلاء المساكن على الرغم من نداءات السلطات المحلية بضرورة إخلاء المنطقة، بحسب موقع "هبة برس"
.
وتحاول حاليا 4 طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية من طراز "كنادير"، ومروحيات تابعة للدرك الملكي، تحويط الحرائق التي انتشرت في مناطق واسعة من إقليم العرائش.
وتمكنت الفرق حتى الآن من تطويق الحريق المسجل على مستوى غابة "المنزلة" التي أتت النيرات فيها على قرابة 30 هكتارا من الغطاء الغابوي، والسيطرة على 90% من الحريق المندلع بالقرب من دوار "الرمل".