https://arabic.sputniknews.com/20220726/الموجة-السادسة-من-كورونا-تصيب-عددا-من-الفنانين-والإعلاميين-المصريين-1065585554.html

الموجة السادسة من كورونا تصيب عددا من الفنانين والإعلاميين المصريين

الموجة السادسة من كورونا تصيب عددا من الفنانين والإعلاميين المصريين

ضربت الموجة السادسة من فيروس "كورونا" في مصر عددا من الفنانين والإعلاميين. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T10:09+0000

2022-07-26T10:09+0000

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وخضع الفنان، خالد الصاوي للعزل المنزلي، بعد إصابته بـ(كوفيد-19)، وقال في رسالة مصورة وجهها إلى الفيروس عبر مواقع التواصل: "لن تقوم لك قومة من بعدي يا خسيس.. وستكون مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. سأجعل أهلك يندمون يا كورونا".كما أصيبت الإعلامية، إنجي علي، بفيروس "كورونا" المستجد، ونشرت صورة لها على مواقع التواصل تشير إلى "إيجابية" إصابتها بـ(كوفيد-19).وأشارت علي إلى أن هذه أول إصابة لها بفيروس "كورونا"، وأنها ليست متأكدة من الشخص الذي نقله لها، وطلبت من كل من خالطها خلال اليومين الماضيين أن يجري اختبار "كورونا" للاطمئنان على حالته الصحية وخلوه من الفيروس.وعن تطورات حالتها الصحية، شبّهت إنجي علي آلامها بأنها "لا أستطيع التحرك دون ألم، ولا أستطيع رفع رأسي لأعلى وهناك ألم في الصدر، سوف يمر إن شاء الله، خلوا بالكم".كذلك أصيب الممثل، طارق عبد العزيز، بـ(كوفيد-19) ويخضع للعزل المنزلي، ويتلقى بروتوكول العلاج داخل منزله.وأصيب الإعلامي، أسامة منير، بفيروس "كورونا" المستجد للمرة الرابعة، وأعلن عن اعتذاره عن عدم تقديم برنامجه الإذاعي "أنا والنجوم والهواك" على إذاعة "نجوم إف إم" المصرية.وتشهد مصر انتشار الموجة السادسة من فيروس "كورونا"، حسبما ذكر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، الذي أوضح أن هناك حالات عائلية أو بين الأصدقاء، مشيرا إلى أن الإصابات تحدث نتيجة الاختلاط، وأن هناك زيادة في أعداد الإصابات حاليا.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/7-نصائح-لمنع-انتشار-فيروس-كورونا-ومتحوراته-في-مصر-1065521631.html

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات