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https://arabic.sputniknews.com/20220726/بريطانيا-تدرج-وزير-العدل-الروسي-ومسؤولين-رفيعي-المستوى-بحكومتي-دونيتسك-ولوغانسك-على-قائمة-العقوبات--1065593069.html
بريطانيا تدرج وزير العدل الروسي ومسؤولين رفيعي المستوى بحكومتي دونيتسك ولوغانسك على قائمة العقوبات
بريطانيا تدرج وزير العدل الروسي ومسؤولين رفيعي المستوى بحكومتي دونيتسك ولوغانسك على قائمة العقوبات
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إدراج وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويشينكو، وعدد من رؤساء بعض الأقاليم الروسية على قائمة العقوبات. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:41+0000
2022-07-26T11:41+0000
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بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرتها الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويشينكو، ونائبه، أوليغ سفيريدينكو، تم إدراجهما على لائحة العقوبات.وأشارت الوثيقة إلى إدراج حكام مناطق تيومين، وبريانسك، وكورسك ونيجني نوفغورود، وسفيردلوفسك، وتشيليابينسك، وسمارا، على قائمة العقوبات. وفي نفس السياق، تم إدراج رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، فيتالي خوتسينكو، والنائب الأول لرئيس حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف كوزنيتسوف، على قائمة العقوبات.وذكرت الوثيفة أن خوتسينكو الذي يشغل منصب رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، أحد "المتورطين والداعمين للسياسات والإجراءات التي تزعزع استقرار أوكرانيا وتقوض سلامتها وسيادتها واستقلالها"، في حين أن كوزنيتسوف الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، مسؤول عن المشاركة وتقديم الدعم للسياسات التي تزعزع استقرار وسلامة أوكرانيا.وتشمل العقوبات البريطانية بحسب الوثيقة، تجميد الأصول وحظر دخول الأراضي البريطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الاتحاد-الأوروبي-يمدد-العقوبات-الاقتصادية-على-روسيا-لمدة-6-أشهر-أخرى---1065591237.html
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العالم, بريطانيا

بريطانيا تدرج وزير العدل الروسي ومسؤولين رفيعي المستوى بحكومتي دونيتسك ولوغانسك على قائمة العقوبات

11:41 GMT 26.07.2022
© AP Photo / Dominic Lipinskiالمدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، لندن، بريطانيا 10 أبريل 2021
المدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، لندن، بريطانيا 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إدراج وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويشينكو، وعدد من رؤساء بعض الأقاليم الروسية على قائمة العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرتها الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويشينكو، ونائبه، أوليغ سفيريدينكو، تم إدراجهما على لائحة العقوبات.
وأشارت الوثيقة إلى إدراج حكام مناطق تيومين، وبريانسك، وكورسك ونيجني نوفغورود، وسفيردلوفسك، وتشيليابينسك، وسمارا، على قائمة العقوبات.
وفي نفس السياق، تم إدراج رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، فيتالي خوتسينكو، والنائب الأول لرئيس حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف كوزنيتسوف، على قائمة العقوبات.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
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11:12 GMT
وذكرت الوثيفة أن خوتسينكو الذي يشغل منصب رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، أحد "المتورطين والداعمين للسياسات والإجراءات التي تزعزع استقرار أوكرانيا وتقوض سلامتها وسيادتها واستقلالها"، في حين أن كوزنيتسوف الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية، مسؤول عن المشاركة وتقديم الدعم للسياسات التي تزعزع استقرار وسلامة أوكرانيا.
وتشمل العقوبات البريطانية بحسب الوثيقة، تجميد الأصول وحظر دخول الأراضي البريطانية.
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