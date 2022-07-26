https://arabic.sputniknews.com/20220726/بغداد-الجيش-التركي-اعتدى-على-أراضي-وسيادة-العراق-وحياة-مواطنيه-1065617282.html
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
اتهم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الجيش التركي بارتكاب عدوان ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:34+0000
2022-07-26T21:34+0000
2022-07-26T21:36+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكر الوزير العراقي أن بلاده وجهت إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج "على انتهاكاتها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
21:34 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
اتهم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الجيش التركي بارتكاب عدوان ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه.
وذكر الوزير العراقي أن بلاده وجهت إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج "على انتهاكاتها".