عربي
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بغداد-الجيش-التركي-اعتدى-على-أراضي-وسيادة-العراق-وحياة-مواطنيه-1065617282.html
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
اتهم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الجيش التركي بارتكاب عدوان ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:34+0000
2022-07-26T21:36+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
وذكر الوزير العراقي أن بلاده وجهت إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج "على انتهاكاتها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه

21:34 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 26.07.2022)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
اتهم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الجيش التركي بارتكاب عدوان ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه.
وذكر الوزير العراقي أن بلاده وجهت إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج "على انتهاكاتها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала