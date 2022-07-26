https://arabic.sputniknews.com/20220726/بهدف-منافسة-سبيس-إكس-دمج-شركتين-أوروبيتين-في-صفقة-بقيمة-34-مليار-دولار-1065616265.html
بهدف منافسة "سبيس إكس"... دمج شركتين أوروبيتين في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار
بهدف منافسة "سبيس إكس"... دمج شركتين أوروبيتين في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار
تخطط شركة "وان ويب" لتشغيل الأقمار الصناعية في المملكة المتحدة، للانضمام إلى منافستها الأوروبية "يوتيلسات"، في صفقة تأمل الشركتان أن تساعدهما على منافسة شركة... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T20:35+0000
2022-07-26T20:35+0000
2022-07-26T20:35+0000
اقتصاد
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وستشهد عملية الاندماج التي تشمل جميع الأسهم إصدار "يوتيلسات" 230 مليون سهم جديد واستبدالها بجميع الأسهم المتبقية في "وان ويب"، وفقا لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، ونقلته شبكة "سي إن بي سي".تقدر قيمة الصفقة بمبلغ 3.4 مليار دولار. قالت الشركتان إنه من المتوقع أن يحقق الكيان الجديد بعد الدمج ما يقرب من 1.2 مليار يورو (1.22 مليار دولار) من الإيرادات في السنة المالية 2022-23، بمجرد إتمام الصفقة.سيستمر دومينيك دهنين وإيفا بيرنيك من "يوتيلسات" في أدوارهما كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للكيان المندمج، في حين سيصبح سونيل بهارتي ميتال، أحد داعمي "وان ويب"، رئيسا مشاركا.تريد "وان ويب" توزيع 648 من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والتي من شأنها أن تساعد في إرسال النطاق العريض إلى المناطق الريفية ذات الوصول المحدود إلى الإنترنت.لدى الشركة حاليا 428 قمرا صناعيا في المدار، والتي سيتم دمجها الآن مع أسطول "يوتيلسات" المكون من 36 قمرا من الأقمار الصناعية في مدار ثابت بالنسبة إلى الأرض."وان ويب"، التي توصف منذ فترة طويلة بأنها منافسة لمشروع الإنترنت الفضائي الضخم "ستارلينك" التابع لشركة "سبيس إكس" ومشروع "كويبر" لشركة "أمازون"، واجهت صعوبة في تحويل طموحاتها النبيلة إلى نموذج اقتصادي قابل للتطبيق.خرجت الشركة من الإفلاس في عام 2020، بمساعدة حكومة المملكة المتحدة، بعد أن أنفقت مليارات الدولارات في رأس المال الاستثماري. دفعت الحكومة مبلغ 500 مليون دولار كجزء من حزمة الإنقاذ للشركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/سبيس-إكس-تتعهد-بأن-تسبق-ناسا-في-الوصول-إلى-المريخ-1062291644.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بهدف منافسة "سبيس إكس"... دمج شركتين أوروبيتين في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار
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تخطط شركة "وان ويب" لتشغيل الأقمار الصناعية في المملكة المتحدة، للانضمام إلى منافستها الأوروبية "يوتيلسات"، في صفقة تأمل الشركتان أن تساعدهما على منافسة شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وستشهد عملية الاندماج التي تشمل جميع الأسهم إصدار "يوتيلسات" 230 مليون سهم جديد واستبدالها بجميع الأسهم المتبقية في "وان ويب"، وفقا لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، ونقلته شبكة "سي إن بي سي".
تقدر قيمة الصفقة بمبلغ 3.4 مليار دولار. قالت الشركتان إنه من المتوقع أن يحقق الكيان الجديد بعد الدمج ما يقرب من 1.2 مليار يورو (1.22 مليار دولار) من الإيرادات في السنة المالية 2022-23، بمجرد إتمام الصفقة.
سيستمر دومينيك دهنين وإيفا بيرنيك من "يوتيلسات" في أدوارهما كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للكيان المندمج، في حين سيصبح سونيل بهارتي ميتال، أحد داعمي "وان ويب"، رئيسا مشاركا.
تريد "وان ويب" توزيع 648 من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والتي من شأنها أن تساعد في إرسال النطاق العريض
إلى المناطق الريفية ذات الوصول المحدود إلى الإنترنت.
لدى الشركة حاليا 428 قمرا صناعيا في المدار، والتي سيتم دمجها الآن مع أسطول "يوتيلسات" المكون من 36 قمرا من الأقمار الصناعية في مدار ثابت بالنسبة إلى الأرض.
"وان ويب"، التي توصف منذ فترة طويلة بأنها منافسة لمشروع الإنترنت الفضائي الضخم "ستارلينك
" التابع لشركة "سبيس إكس" ومشروع "كويبر" لشركة "أمازون"، واجهت صعوبة في تحويل طموحاتها النبيلة إلى نموذج اقتصادي قابل للتطبيق.
خرجت الشركة من الإفلاس في عام 2020، بمساعدة حكومة المملكة المتحدة، بعد أن أنفقت مليارات الدولارات في رأس المال الاستثماري. دفعت الحكومة مبلغ 500 مليون دولار كجزء من حزمة الإنقاذ للشركة.